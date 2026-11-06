Le autorità cinesi hanno sospeso l’evento Solana Accelerate a Shanghai per presunte attività promozionali non autorizzate che coinvolgevano entità nazionali, ha riferito venerdì il Financial News, sostenuto dallo Stato cinese.

La testata ha citato un funzionario non identificato di un dipartimento della Banca popolare cinese (PBoC), secondo il quale Solana avrebbe promosso il proprio marchio attraverso entità nazionali, anche collocando pubblicità su un edificio nel distretto finanziario di Lujiazui, a Shanghai.

Il funzionario ha inoltre affermato che Solana fornisce servizi tecnici a sostegno dell’emissione e della negoziazione di criptovalute, attività finanziarie che ha descritto come illegali secondo la normativa cinese.

Si è trattato della seconda interruzione segnalata di un evento di Solana nella Cina continentale negli ultimi due anni, a dimostrazione del fatto che le restrizioni del Paese vanno oltre la negoziazione di asset digitali. Un evento di Solana a Shenzhen nell’ottobre 2025 è stato anch’esso interrotto prima del previsto per problemi relativi alla capienza della sede e alla sicurezza pubblica, secondo un’ annuncio su X della comunità cinese di Solana.

In un post su X del 16 ottobre, la presidente della Solana Foundation Lily Liu ha dichiarato che gli organizzatori hanno rinviato l’evento di Shanghai per “conformarsi ai requisiti locali”, dopo che le registrazioni all’evento erano aumentate inaspettatamente di quattro volte, superando il limite di partecipanti preregistrato presso le autorità locali.

In un avviso di febbraio, la PBoC e diverse altre agenzie hanno ribadito le restrizioni relative alle criptovalute, includendo un nuovo divieto di emissione non autorizzata di stablecoin ancorate allo yuan.

Articolo correlato: Alpenglow di Solana arriva sulla mainnet e punta a una finalità più rapida del 99%