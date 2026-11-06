Il Parlamento greco ha approvato una legge che impone una tassa del 10% sui guadagni da criptovalute, introducendo nuove regole per gli investitori mentre il Paese si prepara a introdurre l’imposta nel 2027.

Il Parlamento ellenico ha approvato le misure fiscali giovedì, nell’ambito di un disegno di legge più ampio riguardante la supervisione dei prestiti, la tutela dal debito e la regolamentazione dei mercati finanziari.

Il disegno di legge introduce un’imposta del 10% sui profitti derivanti dalla vendita di criptoattività, ma esenta gli investitori i cui guadagni annuali non superano i 500 euro (560 dollari), ha riferito venerdì la pubblicazione finanziaria locale Oikonomikos Tachydromos. Il nuovo quadro normativo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

La legge impone inoltre una tassa del 15% sui redditi derivanti dallo staking, dai prestiti in crypto e dalla fornitura di liquidità a protocolli decentralizzati. L’uso di crypto per acquistare beni o servizi può inoltre far scattare l’imposta sulle plusvalenze, mentre lo scambio di un crypto asset con un altro non genera plusvalenze imponibili, osserva il rapporto.

Il ministero greco dell’Economia nazionale e delle Finanze ha proposto per la prima volta la tassa a ottobre. La legge concede agli investitori 12 mesi per dichiarare volontariamente i guadagni da crypto precedentemente non dichiarati. Devono pagare l’imposta risultante entro 60 giorni dalla dichiarazione per evitare sanzioni e interessi.

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