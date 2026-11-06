Cointelegraph
DOGE$0.07224 4.56%TRX$0.3188+ 0.22%LINK$10.86 4.40%ZEC$1,304.92+ 0.78%ADA$0.1862 3.63%XRP$1.17 9.16%ETH$2,226.18 6.43%BTC$75,514.35 4.77%XMR$620.87 2.49%BNB$694.68 2.20%XLM$0.1538 5.30%SOL$89.87 5.26%HYPE$78.09 3.95%
Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

La Grecia approva una tassa del 10% sui guadagni da crypto a partire dal 2027

Ultime notiziePubblicato6 nov 2026

La Grecia ha approvato una tassa del 10% sui guadagni da criptovalute a partire dal 2027, con un’esenzione per gli investitori i cui guadagni netti annuali non superano i 500 euro.

Il Parlamento greco ha approvato una legge che impone una tassa del 10% sui guadagni da criptovalute, introducendo nuove regole per gli investitori mentre il Paese si prepara a introdurre l’imposta nel 2027.

Il Parlamento ellenico ha approvato le misure fiscali giovedì, nell’ambito di un disegno di legge più ampio riguardante la supervisione dei prestiti, la tutela dal debito e la regolamentazione dei mercati finanziari.

Il disegno di legge introduce un’imposta del 10% sui profitti derivanti dalla vendita di criptoattività, ma esenta gli investitori i cui guadagni annuali non superano i 500 euro (560 dollari), ha riferito venerdì la pubblicazione finanziaria locale Oikonomikos Tachydromos. Il nuovo quadro normativo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

La legge impone inoltre una tassa del 15% sui redditi derivanti dallo staking, dai prestiti in crypto e dalla fornitura di liquidità a protocolli decentralizzati. L’uso di crypto per acquistare beni o servizi può inoltre far scattare l’imposta sulle plusvalenze, mentre lo scambio di un crypto asset con un altro non genera plusvalenze imponibili, osserva il rapporto.

Il ministero greco dell’Economia nazionale e delle Finanze ha proposto per la prima volta la tassa a ottobre. La legge concede agli investitori 12 mesi per dichiarare volontariamente i guadagni da crypto precedentemente non dichiarati. Devono pagare l’imposta risultante entro 60 giorni dalla dichiarazione per evitare sanzioni e interessi.

Articolo correlato: La Grecia accoglie i primi operatori MiCA mentre l’autorità di vigilanza respinge la dichiarazione su Binance-Lagarde

Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://cointelegraph.it/editorial-policy

Altro sull'argomento