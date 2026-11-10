Un consorzio di 21 istituzioni finanziarie si è impegnato a fornire circa 270 milioni di dollari di finanziamenti a un’iniziativa di stablecoin nota come Project Faro. Il progetto, sostenuto da grandi banche, mira a operare come emittente di stablecoin e a lanciare una stablecoin ancorata al dollaro statunitense nella prima metà del 2027.

Secondo Bloomberg, i finanziamenti sono destinati a coprire cinque anni di attività della nuova società, che prevede di emettere stablecoin ancorate alle valute di tutti i Paesi del G7; dopo il lancio della stablecoin in dollari dovrebbe arrivarne una ancorata all’euro.

Il gruppo ha per la prima volta annunciato l’iniziativa a settembre. Sebbene i dettagli confermati siano pochi, secondo quanto riferito da Bloomberg, persone a conoscenza della questione hanno dichiarato che la società dovrebbe essere costituita negli Stati Uniti.

Il gruppo comprende banche come Citigroup, Goldman Sachs, Banco Santander, Deutsche Bank e BBVA. Sono inoltre in corso iniziative analoghe, tra cui Open USD, guidata da Stripe e annoverante Visa tra i partner fondatori, e Qivalis, un consorzio bancario europeo che mira a mettere in discussione il predominio delle stablecoin ancorate al dollaro statunitense.

Sovrapposizione con i consorzi concorrenti

BBVA è una delle diverse società aderenti a Faro coinvolte anche in iniziative concorrenti nel settore delle stablecoin, tra cui Open USD e Qivalis. Anche la banca olandese Rabobank è un membro di Faro e a maggio ha aderito a Qivalis, quando il consorzio europeo ha aggiunto 25 banche, arrivando a 37 membri. BNP Paribas era tra le 10 banche che nell’ottobre 2025 avevano esplorato per la prima volta il progetto poi diventato Faro, e in seguito ha aderito a Qivalis.

Da allora Qivalis ha compiuto progressi sul piano normativo, ricevendo nell’ottobre 2026 l’autorizzazione della banca centrale olandese come istituto di moneta elettronica. Il consorzio si prepara a lanciare una stablecoin denominata in euro e pienamente regolamentata, con l’obiettivo di renderla disponibile per i pagamenti, i regolamenti transfrontalieri e le transazioni di asset tokenizzati.

La sovrapposizione evidenzia come le istituzioni finanziarie tradizionali si stiano posizionando in più iniziative invece di impegnarsi in via esclusiva in un singolo progetto di emissione di stablecoin.

Partecipando a progetti concorrenti, le banche possono esplorare diversi approcci all’emissione e alla distribuzione di valute digitali, mantenendo al contempo una partecipazione nell’infrastruttura che potrebbe sostenere i futuri sistemi di pagamento e regolamento.

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Una stanza affollata

Nonostante il crescente interesse istituzionale, Faro entra in un mercato dominato da due emittenti nativi del settore crypto.

USDT di Tether e USDC di Circle rappresentano circa l’85% del mercato delle stablecoin, che al 10 novembre ammontava a circa 290 miliardi di dollari, secondo DefiLlama. USDT aveva una capitalizzazione di mercato di circa 176,3 miliardi di dollari, mentre USDC rappresentava circa 70,4 miliardi di dollari.

La distribuzione potrebbe tuttavia offrire al progetto sostenuto dalle banche un vantaggio competitivo. Le istituzioni partecipanti a Faro dispongono già di clienti bancari, reti di pagamento e rapporti consolidati con imprese e istituzioni finanziarie, elementi che potrebbero contribuire a distribuire una nuova stablecoin.

Invece di costruire una base clienti completamente nuova, il consorzio potrebbe sfruttare questi rapporti esistenti per presentare la propria stablecoin a nuovi pubblici, compresi gli utenti retail. Open USD, sviluppata dal consorzio Open Standard, sta perseguendo un approccio simile riunendo fornitori di servizi di pagamento, banche, società di tecnologia finanziaria e commercianti attorno a un’infrastruttura condivisa per stablecoin.

La sfida per entrambi sarà trasformare l’infrastruttura finanziaria e i rapporti con i clienti già esistenti in una rete di pagamenti on-chain competitiva.

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