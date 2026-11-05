Il gruppo bancario francese Crédit Mutuel Arkéa ha dichiarato che quasi tutte le operazioni sono riprese mercoledì dopo un attacco informatico collegato a un presunto furto dal conto della banca stessa.

La banca ha dichiarato che le operazioni sono riprese dopo i controlli di sicurezza e l’adozione di ulteriori misure di protezione. Ha affermato che i fondi dei clienti non sono stati interessati e che l’interruzione ha soltanto ritardato alcuni trasferimenti.

La banca ha inoltre rivelato che gli aggressori hanno ottenuto l’accesso attraverso un fornitore di servizi, non attraverso la sua controllata di servizi bancari online Fortuneo. Hanno trasferito il denaro della banca ad altri istituti finanziari, consentendo potenzialmente di convertirlo in criptovalute.

I prelievi dagli exchange di criptovalute hanno inizialmente portato alla luce il presunto furto. La società di analisi della blockchain Bitquery ha tracciato prelievi da conti presso Kraken, Crypto.com e OKX prima che la vittima fosse identificata pubblicamente.

L’investigatore on-chain ZachXBT ha segnalato lunedì oltre 106 milioni di dollari in prelievi sospetti e martedì ha portato la sua stima oltre i 133 milioni di dollari dopo aver trovato altri 27 milioni di dollari. Il suo rapporto di mercoledì ha identificato Arkéa come la potenziale vittima.

La banca ha quindi confermato l’attacco e ha dichiarato che stava ancora valutandone l’impatto finanziario.

«Non confermiamo queste cifre; possiamo solo confermare l’ordine di grandezza approssimativo», ha dichiarato Arkéa, secondo una traduzione automatica.

Arkéa ha dichiarato che alcuni fondi erano stati congelati e che erano in corso ulteriori sforzi di recupero. Kraken e Crypto.com avevano precedentemente dichiarato a Cointelegraph di aver limitato gli account o bloccato i fondi collegati al presunto furto. Entrambi gli exchange hanno ribadito che le loro piattaforme restavano sicure.

Correlato: Gli investigatori crypto segnalano un presunto furto di 106 milioni di dollari e il drenaggio di 786.000 dollari da parte di un bot su Solana