L’exchange sudcoreano di criptovalute GOPAX ha sospeso venerdì il trading, i depositi e i prelievi standard dopo aver ricevuto un’email che minacciava un attacco informatico, secondo il quotidiano locale Kyunghyang Shinmun.

Un rappresentante di GOPAX ha dichiarato al quotidiano che, a quel punto, non si era verificato alcun attacco né alcun tentativo di furto.

GOPAX ha dichiarato di aver sospeso i depositi e i prelievi standard alle 5:55 UTC. Il trading si è fermato alle 6:53 UTC, secondo un secondo annuncio. Tutti gli ordini non eseguiti sono stati annullati.

GOPAX ha dichiarato di voler trasferire tutti gli asset in criptovalute in wallet offline per proteggere gli utenti, dopo una serie di fughe di dati e incidenti di hacking che hanno coinvolto istituzioni finanziarie. I suoi avvisi citavano le raccomandazioni delle autorità di regolamentazione finanziaria.

Cointelegraph ha contattato GOPAX per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

I clienti possono ancora richiedere prelievi tramite il centro assistenza di GOPAX, ma l’exchange ha avvertito che la verifica manuale e le approvazioni potrebbero ritardare l’elaborazione.

La sospensione è avvenuta pochi giorni dopo che la Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud aveva esortato gli exchange nazionali ad aumentare le disponibilità in cold wallet dopo l’hacking da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance. Gli exchange sudcoreani devono conservare almeno l’80% degli asset in criptovalute dei clienti in cold storage.

I dati del Financial Supervisory Service avevano precedentemente mostrato che GOPAX conservava offline l’80,54% degli asset degli utenti alla fine di settembre, vicino al minimo richiesto.

A ottobre, la FSC ha segnalato carenze di cybersicurezza in 130 delle 555 società finanziarie esaminate a livello nazionale. L’autorità di regolamentazione ha inoltre individuato l’operatore di GOPAX, Streami, e l’exchange di criptovalute Prabang tra le 16 società coinvolte in precedenti incidenti di sicurezza, dando impulso a piani per un controllo più rigoroso della cybersicurezza.

Anche l’exchange sudcoreano Prabang ha sospeso i servizi dopo aver rilevato prelievi anomali dal suo hot wallet il 24 ottobre. L’exchange ha riportato perdite per circa 100 milioni di won (70.000 dollari), secondo l’agenzia Yonhap. Prabang ha dichiarato che avrebbe rimborsato i clienti interessati utilizzando fondi aziendali.

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