Mercoledì Chainalysis ha reso noto un impatto più ampio di un cyberattacco che inizialmente aveva descritto come riguardante solo informazioni non sensibili dei clienti.

«Lunedì abbiamo scoperto che alcune informazioni sui clienti, tra cui nomi, nomi utente, hash delle password e token attivi di tutti gli utenti di Chainalysis, sono state esposte a un attore malevolo», ha dichiarato la società di analisi blockchain in un aggiornamento del suo avviso sull’incidente.

La società non ha reso noto se ogni tipo di informazione fosse stato esposto per ciascun utente e ha rifiutato di fornire a Cointelegraph ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate nella sua comunicazione.

Chainalysis aveva inizialmente dichiarato il 30 ottobre che l’intrusione aveva esposto gli ID utente, i nomi e gli indirizzi email, ma non aveva trovato prove che gli aggressori avessero avuto accesso alle credenziali di autenticazione o ai token di sessione.

Un altro aggiornamento di mercoledì ha affermato che un «attacco on-path» aveva esposto le password di alcuni clienti. La società ha dichiarato di aver contenuto e risolto quella modalità d’attacco, di stare bloccando gli account interessati e di richiedere la reimpostazione delle password.

Nonostante la più ampia esposizione, Chainalysis ha dichiarato di non avere ancora prove che gli aggressori abbiano avuto accesso ai dati delle indagini o manipolato i suoi dati di attribuzione.

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