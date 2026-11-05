La blockchain è la «soluzione perfetta» per la fiducia negli agenti di IA, afferma il CEO di VeChain

Secondo il cofondatore e CEO di VeChain Sunny Lu, gli agenti di IA potrebbero alimentare il prossimo ciclo di adozione della blockchain creando una domanda di sistemi per verificarne l’identità e la reputazione.

Gli agenti autonomi di IA, operativi 24/7, avrebbero bisogno di un «nuovo sistema di responsabilità» per conquistare la fiducia del pubblico, ha dichiarato Lu mercoledì durante il programma Chain Reaction di Cointelegraph.

«La soluzione perfetta è una blockchain», ha dichiarato.

Lu ha sostenuto questa tesi discutendo di VeWorld.ai, una piattaforma per la creazione di agenti che utilizza la blockchain di VeChain.

Secondo la sua visione, gli agenti avrebbero «passaporti» digitali e opererebbero all’interno di un «sistema decentralizzato di credibilità» che tiene traccia della loro reputazione e di quella dei loro creatori. Gli smart contract potrebbero contribuire a regolare le transazioni tra agenti o tra agenti e persone.

VeChain ha inoltre perseguito l’adozione della blockchain attraverso il tracciamento della catena di approvvigionamento, compresi progetti di tracciabilità alimentare.

Gli agenti di IA potrebbero aiutare le persone a monetizzare le proprie competenze

Secondo Lu, gli agenti di IA potrebbero anche aiutare le persone a trasformare le proprie competenze in attività o servizi, estendendo le opportunità di sviluppo software ai non sviluppatori.

Ha paragonato questa opportunità agli app store per dispositivi mobili, che hanno permesso ai singoli sviluppatori di distribuire e monetizzare il proprio lavoro. Gli strumenti per la creazione di agenti potrebbero aprire quel mercato alle persone le cui competenze esulano dalla programmazione, comprese quelle con esperienza professionale specialistica, conoscenze locali o hobby.

I suoi stessi esperimenti comprendevano un agente didattico per sua figlia, un agente per sostenere la routine quotidiana e il recupero di sua madre e un dipendente virtuale per gestire gli acquisti, l’inventario, le vendite e le attività operative del negozio di un conoscente a Milano.

Altri operatori del settore hanno evidenziato i rischi legati alla dipendenza dai fornitori di agenti.

In un’intervista di ottobre, il presidente di Animoca Brands Yat Siu ha dichiarato a Cointelegraph che i trader di criptovalute potrebbero impiegare agenti di IA 24/7, ma ha avvertito che gli utenti rischiavano di costruire le proprie strategie di trading attorno a servizi che non controllavano.

Rivista: Gli agenti di IA contribuiscono a salvare l’hard fork Glamsterdam di ETH, sito «Steal My Bitcoin»: Hodler’s Digest