Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni finanziarie a otto società canadesi di servizi monetari, sostenendo che abbiano intrattenuto rapporti commerciali con entità iraniane sanzionate.

Queste società hanno agevolato lo scambio di rial iraniani e altre valute con asset digitali, consentendo transazioni internazionali, ha dichiarato venerdì un comunicato del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Le sanzioni, che servono a isolare le società dal sistema finanziario basato sul dollaro, sono le ultime di una serie di iniziative del Tesoro contro aziende al di fuori degli Stati Uniti.

Secondo il Tesoro, queste attività hanno agevolato transazioni con exchange iraniani di asset digitali sanzionati, nonché con indirizzi di asset digitali associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC).

Bessent afferma che il Canada non può essere un porto sicuro

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«Il Canada non può essere un porto sicuro per facilitatori finanziari illeciti che forniscono servizi di elusione delle sanzioni al regime iraniano e ai suoi alleati», ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. «Il Tesoro perseguirà e interromperà i canali finanziari del regime iraniano ovunque nel mondo».

Cointelegraph ha riferito ad agosto che l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro, o OFAC, stava prendendo di mira exchange crypto che agevolavano il trasferimento di fondi all’IRGC iraniano. All’epoca Bessent dichiarò che gli Stati Uniti intendevano «aumentare la pressione economica» sull’Iran, concentrandosi sulle reti finanziarie che finanziano il regime del Paese «in dollari, rial o crypto».

Le designazioni di venerdì proseguono la campagna del Tesoro volta a «interrompere lo sfruttamento degli asset digitali da parte del regime per finanziare terrorismo, violazioni dei diritti umani e attacchi contro il personale e gli alleati degli Stati Uniti», ha dichiarato il comunicato.

Ha aggiunto che le azioni erano coordinate con FINTRAC, l’unità canadese di intelligence finanziaria.

Alcune delle entità oggetto di questa azione hanno cambiato nome e indirizzo per eludere il rilevamento, osservava il comunicato.

Ricompensa di 20 milioni di dollari per informazioni sul programma nucleare iraniano

In un’azione separata di venerdì, il programma Rewards for Justice ha offerto fino a 20 milioni di dollari e un possibile trasferimento in cambio di informazioni sul programma nucleare iraniano, comprese le sue strutture, apparecchiature e il personale.

La mancata conformità dell’Iran alle garanzie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha portato l’agenzia a perdere la «continuità delle conoscenze» sulla produzione iraniana di uranio arricchito e di componenti come le centrifughe, ha dichiarato il comunicato.

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