Gli investitori hanno ritirato 643 milioni di dollari dagli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti venerdì, spingendo i flussi netti di ottobre in territorio negativo mentre i mercati crypto affrontavano la volatilità seguita all’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance.

I prelievi di venerdì hanno interrotto quattro giorni consecutivi di afflussi, lasciando i fondi con deflussi netti per 515 milioni di dollari a ottobre, il loro primo mese negativo da giugno, secondo SoSoValue. I fondi hanno comunque attirato circa 361 milioni di dollari di afflussi netti dall’inizio dell’anno fino a ottobre.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato i deflussi di venerdì con 234 milioni di dollari, seguito dal Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity con 201 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

I prelievi sono seguiti al calo di Bitcoin a 77.000 dollari giovedì. Binance, il maggiore exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha confermato venerdì che gli hacker avevano rubato circa 6,3 miliardi di dollari in asset crypto.

Yishi, fondatore e CEO del produttore di wallet hardware OneKey, ha avvertito venerdì su X che IBIT potrebbe affrontare minacce alla sicurezza simili perché si affida in larga misura a Coinbase per custodire i suoi Bitcoin.

Gli investitori hanno inoltre ritirato un netto di 156 milioni di dollari dagli ETF spot su Ether (ETH) negli Stati Uniti venerdì, portando i deflussi netti di ottobre al record di 1,61 miliardi di dollari. Il precedente massimo mensile era di 1,42 miliardi di dollari, nel novembre 2025.

I prelievi di ottobre hanno inoltre azzerato gli afflussi netti dei fondi su Ether nel 2026, lasciandoli con deflussi netti di circa 45 milioni di dollari dall’inizio dell’anno.

Articolo correlato: Bitcoin rischia il peggior ottobre degli ultimi 12 anni mentre la svendita tecnologica si estende all’oro