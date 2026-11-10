Bitcoin potrebbe trovare supporto prima che le principali banche centrali inizino a tagliare i tassi, se il ritmo dei rialzi continuasse a rallentare, ha dichiarato martedì Binance Research.

Otto delle 10 banche centrali monitorate da Binance avevano aumentato i tassi negli ultimi sei mesi, compreso l'aumento annunciato dalla Svezia il 4 novembre; secondo Binance Research, il ritmo della stretta aveva iniziato ad attenuarsi dal picco di luglio, come indicato in un rapporto di martedì condiviso con Cointelegraph.

«Sarà fondamentale valutare se questo allentamento continuerà fino all'inizio del 2027, per capire se il contesto macroeconomico stia diventando meno ostile per le criptovalute», si legge nel rapporto.

Binance ha richiamato il ciclo precedente. Bitcoin (BTC) ha toccato il fondo nel novembre 2022 e il suo rendimento a sei mesi è diventato positivo nel febbraio 2023, prima che una qualsiasi delle banche centrali incluse nell'indice iniziasse a tagliare i tassi.

Ritmo dell'inasprimento delle banche del G10 e rendimenti di Bitcoin a 6 mesi. Fonte: Binance Research

Analogamente, nel 2024, secondo Binance, le misure di inasprimento monetario hanno portato Bitcoin a registrare il suo rendimento semestrale «più forte» del ciclo, superiore al 160% a marzo.

«In ogni caso, BTC si è mosso seguendo la direzione della politica globale, non il suo livello», aggiunge il rapporto.

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Aumentano le probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre dopo il discorso di Waller

Un aumento dei tassi negli Stati Uniti resta possibile. Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha dichiarato martedì di essere orientato verso un rialzo di un quarto di punto a dicembre e che prenderebbe in considerazione una mossa di mezzo punto se l'inflazione di fondo rimanesse elevata. Le probabilità di un rialzo di 25 punti base a dicembre sono aumentate dal 76,3% al 96,3% martedì, secondo il FedWatch Tool del CME Group.

In un rapporto del 2 novembre, Bitwise ha inoltre sostenuto che un rallentamento delle aspettative di crescita economica potrebbe infine spingere le banche centrali a orientarsi verso un allentamento della politica monetaria, creando potenzialmente un contesto più favorevole per Bitcoin.

Grafico BTC/USD a 1 anno. Fonte: CoinMarketCap

Il prezzo di Bitcoin è sceso del 3,5% nell’ultima settimana, portando il calo su base annua al 30%. La prima criptovaluta al mondo veniva scambiata a 74.131 dollari, ovvero il 41% al di sotto del suo massimo storico di 126.198 dollari, secondo CoinMarketCap.

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