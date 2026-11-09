Bitcoin (BTC) è tornato sopra i 75.000 $ dopo l’apertura di Wall Street di lunedì, mentre i titoli tecnologici hanno recuperato.

Punti chiave:

Lunedì Bitcoin è rimbalzato dai minimi di 11 settimane a 73.500 $, mentre gli investitori hanno aumentato l’esposizione ai titoli tecnologici.

I mercati azionari hanno superato le polemiche riguardanti il CEO di Nvidia Jensen Huang, mentre l’indice Nasdaq Composite ha guadagnato fino al 2,6% lunedì.

L’analisi del prezzo di BTC ha evidenziato il potenziale di un ribasso verso la linea di tendenza della media mobile semplice a 200 settimane, a 67.755 $.



Bitcoin e le azioni si lasciano alle spalle i timori su Nvidia

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in rialzo dello 0,8%, dopo essere sceso fino a 73.500 $ domenica, un livello che non si vedeva dal 21 agosto.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La debolezza ha coinciso con la notizia secondo cui Jensen Huang, CEO di Nvidia, potrebbe essere stato il bersaglio di un’operazione dell’intelligence cinese, un’accusa che Pechino ha successivamente negato. Le azioni Nvidia sono scese di circa il 6%, a 170,24 dollari, nelle prime contrattazioni di lunedì, raggiungendo un livello al quale erano state scambiate l’ultima volta il 31 marzo, prima di rimbalzare fino ai massimi della seduta di 179,92 dollari.

Grafico giornaliero del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In una nota di domenica, Dan Ives, senior managing director della merchant bank Yorkville Ives & Co., ha avvertito che l’episodio potrebbe creare ostacoli persistenti per il prezzo delle azioni Nvidia.

«Questo è un momento che lascia una macchia su Jensen e che, come minimo, scatenerà diverse inchieste del Congresso, creando un peso sul titolo per una miriade di ragioni», ha dichiarato, secondo CNBC.

Gary Gensler, ex presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, ha dichiarato che il consiglio di amministrazione di Nvidia si troverebbe ad affrontare «scelte difficili» sulla base dei risultati dell’indagine interna della società.

Altrove, gli investitori hanno cercato di acquistare sui minimi i titoli tecnologici, mentre l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso il settore tecnologico, si è lasciato alle spalle le accuse relative a Nvidia, guadagnando il 2,5% nella prima ora della sessione di contrattazioni statunitense.

Grafico a un’ora dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il calo dei prezzi del petrolio ha contribuito a rafforzare nuovamente i titoli azionari e ha offerto a Bitcoin un po’ di tregua dalla sua stessa fase ribassista. Il greggio WTI statunitense è sceso a 86,19 dollari al barile nella giornata, il livello più basso dal 1° settembre, prima di recuperare a circa 88,20 dollari.

Grafico a un giorno dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nella sua ultima analisi, l’economista Robin Brooks ha ribadito la correlazione negativa di oro, Bitcoin e S&P 500 con il petrolio in seguito all’attacco di settembre al gasdotto East-West dell’Arabia Saudita, un’importante rotta di transito del petrolio.

«Anche se queste correlazioni dovessero attenuarsi in parte in futuro, è ragionevole pensare che un calo dei prezzi del petrolio farà aumentare il valore di questi asset rischiosi», ha riassunto.





Il prezzo di BTC riceve un nuovo obiettivo vicino a 68.000 $

Lunedì BTC/USD ha oscillato in un intervallo ristretto tra le sue medie mobili semplici (SMA) a 21 e 50 settimane, rispettivamente a 73.078 e 75.492 $.

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Commentando l’attuale struttura del mercato, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha indicato un potenziale calo verso la SMA a 200 settimane, a 67.755 $, una linea di tendenza che l’ultima volta ha interagito con il prezzo a metà agosto. Allo stesso tempo, Alan ha visto condizioni iniziare lentamente a migliorare sui timeframe settimanali.

«La struttura macro e i book degli ordini poco profondi lasciano spazio a prezzi più bassi prima che si possa convalidare un breakout. Questo test è possibile, non inevitabile — e non deve verificarsi questa settimana. In effetti, la visione settimanale sta iniziando a diventare rialzista», ha detto ai follower su X.

Grafico giornaliero BTC/USD con SMA a 21, 50 e 200 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le liquidazioni del mercato delle criptovalute sono rimaste elevate durante la prima metà di lunedì, con CoinGlass che ha riportato un totale sulle 24 ore di 1,2 miliardi di dollari alle 17:00 UTC.

Cronologia delle liquidazioni delle criptovalute (screenshot). Fonte: CoinGlass