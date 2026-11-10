Il miner di Bitcoin HIVE Digital Technologies ha prodotto il 49% di Bitcoin in più nel trimestre di settembre rispetto a un anno prima, ma i ricavi del mining sono diminuiti poiché il calo del prezzo di Bitcoin ha compensato l’aumento della produzione.

Secondo il suo più recente documento normativo, la società ha prodotto 1.070 Bitcoin nei tre mesi terminati il 30 settembre 2026, rispetto ai 718 dello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi del mining sono diminuiti del 7,4%, a 76 milioni di dollari, poiché il prezzo medio di Bitcoin è sceso a 71.003 dollari, dai 114.382 dollari del periodo dell’anno precedente.

L’indebolimento dei ricavi si è verificato insieme all’aumento della bolletta energetica. I costi dell’elettricità sono aumentati a 45,6 milioni di dollari, dai 37,9 milioni, mentre HIVE ampliava la propria capacità globale di mining. HIVE ha inoltre registrato una svalutazione non monetaria di 31,2 milioni di dollari sulle attrezzature per il mining, citando “condizioni economiche depresse del mining”.

I risultati di HIVE si aggiungono ai segnali di pressione sull’economia del mining di Bitcoin. La scorsa settimana American Bitcoin ha riportato margini di mining più deboli nonostante un utile trimestrale trainato dalla tesoreria, mentre Core Scientific ha dichiarato di voler abbandonare completamente il mining entro la fine dell’anno. HIVE sta perseguendo un approccio diverso, espandendo la propria attività di calcolo per l’IA e continuando a investire nella produzione di Bitcoin.

Nell’ultimo trimestre, i ricavi di HIVE dall’hosting HPC sono aumentati del 71%, raggiungendo 8,8 milioni di dollari e rappresentando il 10,4% dei ricavi trimestrali.

Correlato: L’utile di 126 milioni di dollari di American Bitcoin nasconde la pressione sul mining mentre i concorrenti si orientano verso l’IA

HIVE ha dichiarato di prevedere una spesa fino a 493 milioni di dollari nell’arco di 36 mesi per espandere le proprie attività HPC, compresi l’acquisto di terreni, la costruzione di infrastrutture per i data center e l’acquisto di GPU. Al momento del deposito, la società aveva riferito di aver speso 145,3 milioni di dollari per tale espansione.

HIVE prevede inoltre di spendere circa 35 milioni di dollari per convertire la propria struttura di Toronto in un data center Tier III. Nel frattempo, continua ad ampliare la propria infrastruttura di mining, puntando ad ampliare di 100 megawatt la sottostazione del sito di Yguazú, in Paraguay, nel corso del 2026.

Le azioni di HIVE scendono nelle contrattazioni after-hours nonostante il superamento delle stime sugli utili

Le azioni di HIVE quotate sul Nasdaq sono scese dell’1,7%, a 1,78 dollari, nelle contrattazioni after-hours di lunedì, secondo Google Finance, dopo aver chiuso la sessione regolare in rialzo dell’1,7%, a 1,81 dollari.

La società ha riportato ricavi fiscali per il secondo trimestre pari a 84,9 milioni di dollari, in calo del 2,7% rispetto a un anno prima ma superiori alla stima di consenso di 79,4 milioni di dollari indicata da MarketBeat.

Nel frattempo, MarketBeat ha riportato una perdita rettificata di 15 centesimi per azione secondo il proprio parametro di confronto con gli analisti, superiore alle attese di una perdita di 16 centesimi. La perdita netta GAAP di HIVE è stata di 78,7 milioni di dollari, ovvero 29 centesimi per azione.

Rivista: Dovresti lasciare l’Australia per evitare di pagare il 47% di tasse sui guadagni da criptovalute?