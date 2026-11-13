Le azioni di Nakamoto perdono il 6% nel pre-market dopo che i ricavi del terzo trimestre sono diventati negativi

Le azioni di Nakamoto, società di tesoreria Bitcoin quotata al Nasdaq, sono scese del 6,5% nelle contrattazioni pre-market di venerdì, dopo che la società ha riferito che le perdite sulle opzioni Bitcoin hanno spinto i ricavi operativi del terzo trimestre sotto zero.

Venerdì alle 12:02 UTC, le azioni di Nakamoto erano scambiate a 5,40 dollari, secondo Yahoo Finance. A quel prezzo, il titolo era in calo di circa il 62% dall’inizio dell’anno.

Nakamoto ha comunicato i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura del mercato di giovedì. La società ha generato 3,9 milioni di dollari di ricavi dalle sue attività. Una perdita netta di 5,8 milioni di dollari sulle opzioni Bitcoin ha portato i ricavi operativi totali a meno 1,9 milioni di dollari, secondo il suo documento depositato trimestrale.

Gli analisti si aspettavano ricavi per circa 17,4 milioni di dollari, secondo le stime raccolte da Yahoo Finance.

Nakamoto ha registrato un utile netto di 85,5 milioni di dollari e una perdita operativa rettificata di 15,8 milioni di dollari nel trimestre. Un guadagno di 110,4 milioni di dollari derivante dalla rivalutazione dei suoi asset digitali, principalmente Bitcoin (BTC), ha determinato l’utile. La perdita operativa rettificata esclude tale guadagno.

Al 30 settembre, Nakamoto deteneva 4.283 BTC per un valore di 357,9 milioni di dollari, in calo rispetto ai 4.467 BTC detenuti alla fine di giugno.

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