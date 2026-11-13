Bitcoin (BTC) oscillava intorno ai 68.700 dollari dopo l’apertura di Wall Street di venerdì, rimbalzando da un precedente calo fino a circa 67.500 dollari.

Punti chiave:

Bitcoin non è riuscito a riconquistare quota 70.000 dollari dopo aver toccato circa 67.500 dollari venerdì, il livello più basso da metà agosto.

L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense è aumentato del 6,5% su base annua a ottobre, 0,1 punti percentuali al di sotto delle attese, ma ha comunque registrato l’aumento più consistente da novembre 2022.

Rekt Capital ha avvertito che una chiusura settimanale al di sotto dei 73.000 dollari potrebbe segnare la terza rottura di quel livello di supporto da parte di Bitcoin nel 2026.





Il PPI statunitense registra il maggiore aumento annuo dal quarto trimestre del 2022

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in calo del 4% nella giornata, dopo un rimbalzo da un minimo di circa 12 settimane vicino ai 67.500 dollari.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





L’indice dei prezzi alla produzione statunitense, che monitora le variazioni dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per i loro beni e servizi, è aumentato dello 0,3% su base mensile e del 6,5% su base annua a ottobre. Entrambi i dati erano inferiori di 0,1 punti percentuali alle aspettative del mercato, ma l’aumento annuo è stato il più consistente da novembre 2022.

«A guidare l’aumento dei prezzi della domanda finale in ottobre, l’indice dei beni della domanda finale è aumentato dello 0,5%. I prezzi dei servizi della domanda finale sono saliti dello 0,2%», ha riferito venerdì il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti.

Variazione percentuale mensile del PPI statunitense. Fonte: BLS





All’inizio della sessione di contrattazioni negli Stati Uniti, i titoli azionari hanno mostrato pochi segnali di sollievo, mentre i trader continuavano a esaminare gli sviluppi riguardanti Nvidia dopo che il suo cofondatore e CEO, Jensen Huang, si è dimesso giovedì.

Al momento della stesura, l’S&P 500 era in calo dell’1,2%, mentre l’indice composito Nasdaq, ad alta concentrazione tecnologica, era in calo dell’1,5%.

Grafico a un giorno dell'indice composito Nasdaq. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La pubblicazione dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) ha portato i mercati a modificare leggermente le aspettative sui rialzi dei tassi della Federal Reserve. Secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, le probabilità di un rialzo minimo di 25 punti base alla riunione di dicembre della Fed sono salite dall'85,4% di giovedì all'89,7%, mentre quelle di una variazione più ampia di 50 punti base sono scese dal 14,5% al 10,3%.

Confronto tra le probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione di dicembre del FOMC. Fonte: CME Group





L'economista Robin Brooks ha descritto un rialzo di 25 punti base a dicembre come «praticamente inevitabile». Tuttavia, si è espresso contro un aumento più consistente, ritenendolo inefficace di fronte agli attuali fattori trainanti dell'inflazione: il picco del prezzo del petrolio dovuto alla guerra tra Stati Uniti e Iran e una potenziale accelerazione a lungo termine dell'inflazione di fondo.

«Se l'inflazione elevata dipende dallo Stretto di Hormuz e dal petrolio, 75 punti base non serviranno a nulla. Se il problema è che il ritmo dell'inflazione di fondo è aumentato, allora 75 punti base sono troppo pochi per riuscire a tenerla sotto controllo», ha scritto.

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Bitcoin potrebbe ripetere il breakdown che ha preceduto il calo a 60.000 dollari

Il trader e analista crypto Rekt Capital ha avvertito che una chiusura di BTC al di sotto dei 73.000 dollari domenica segnerebbe una rottura del supporto già verificatasi nel 2026.

«La candela settimanale della scorsa settimana ha chiuso al di sotto di tre livelli settimanali», ha scritto su X, riferendosi a 75.000, 76.800 e 78.300 dollari. «Questa candela settimanale sembra destinata a fare qualcosa di simile. Il che dimostra che la pressione di vendita continua a rafforzarsi e che gli orsi hanno il controllo».

Dopo ciascuna delle due precedenti rotture, Bitcoin è sceso fino a circa 60.000 dollari.

Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





A 68.700 $, BTC/USD è in calo del 17,7% nel quarto trimestre e dell’11,2% dall’inizio del mese. La performance trimestrale è attualmente la seconda peggiore mai registrata per Bitcoin, come confermano i dati di CoinGlass.

Rendimenti trimestrali di BTC/USD. Fonte: CoinGlass