I titoli dei produttori asiatici di semiconduttori sono scesi lunedì in vista dei risultati trimestrali di Nvidia; gli analisti cercheranno segnali che confermino il proseguimento del boom della spesa per l’IA, tra l’incertezza sulla leadership e sulla crescita futura del produttore di chip.

Advantest (6857:TYO), produttore giapponese di apparecchiature per il collaudo dei chip, è sceso di circa il 10,4%; Lasertec (6920:TYO), produttore di apparecchiature per l’ispezione dei semiconduttori, è diminuito di oltre il 10,7%; e Tokyo Electron (8035:TYO), fornitore di apparecchiature per la produzione di chip, è calato del 5,7%, secondo Google Finance.

I produttori sudcoreani di chip di memoria Samsung Electronics (005930:KRX) hanno perso il 5,8% e SK Hynix (000660:KRX) il 4,2%, rispettivamente, mentre il produttore taiwanese di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (2330:TPE) ha ceduto il 3,8%.

Il calo generalizzato potrebbe riflettere la cautela verso i titoli legati all’IA in vista dei risultati di Nvidia, sebbene la debolezza sia arrivata nel contesto di una più ampia ondata di vendite sui mercati azionari regionali, con il Nikkei 225 giapponese in calo del 2% e il Kospi sudcoreano in ribasso del 2,6% alle 4:04 UTC.

Cosa cercano gli analisti durante la conference call con gli investitori di Nvidia

Nvidia ha in programma di pubblicare martedì i risultati del terzo trimestre fiscale, seguiti da una conference call sui risultati. Saranno i primi risultati di Nvidia da quando il fondatore Jensen Huang si è dimesso da CEO.

Investitori e analisti osserveranno come Nvidia risponderà al boom della domanda di IA mentre la leadership della società è nel caos. Venerdì Morningstar ha dichiarato che cercherà di capire se le elezioni di metà mandato abbiano generato preoccupazioni sulla domanda futura e se le prospettive di Nvidia per il settore siano cambiate.

Ad agosto, Nvidia aveva previsto ricavi di 108 miliardi di dollari per il terzo trimestre fiscale, con una variazione possibile del 2% in più o in meno, escludendo qualsiasi ricavo derivante dall’elaborazione nei data center in Cina.

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Gli analisti prevedono che Nvidia registri ricavi trimestrali leggermente superiori, pari a 109,3 miliardi di dollari, inclusi 101,8 miliardi di dollari dalla sua attività nei data center, secondo i dati di consenso di Visible Alpha pubblicati giovedì da S&P Global Market Intelligence.

S&P Global ha dichiarato che le aspettative sui ricavi erano aumentate rispetto al trimestre precedente, grazie alla forza prevista dei chip Blackwell di Nvidia.

Gli analisti di Morningstar hanno inoltre dichiarato di aspettarsi da Nvidia un altro «trimestre oltre le stime e con aumento delle previsioni», considerati i solidi trend della spesa in conto capitale tra gli hyperscaler e le imprese.

«Saremmo sbalorditi se Nvidia registrasse risultati inferiori alle attese o fornisse previsioni deboli», hanno dichiarato.

Le azioni Nvidia hanno chiuso venerdì in calo del 2,01% a 162,85 dollari, secondo Google Finance.

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