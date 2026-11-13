Le autorità federali di regolamentazione stanno aprendo nuove possibilità per le società crypto di operare secondo le norme statunitensi, mentre gli investigatori del Congresso chiedono di esaminare i documenti alla base di tali decisioni. I legislatori vogliono sapere come le autorità abbiano giustificato le nuove licenze fiduciarie, come le società crypto abbiano gestito la conformità e quali rapporti abbiano avuto con persone legate all’amministrazione del presidente Donald Trump.

Il 9 novembre, Coinbase ha annunciato che la sua società fiduciaria nazionale aveva ricevuto l’approvazione definitiva per iniziare a operare. L’Office of the Comptroller of the Currency aveva concesso ad aprile un’approvazione condizionata preliminare. La società ha dichiarato che la licenza offre alla sua attività di custodia un quadro federale coerente.

I legislatori si erano chiesti come le autorità federali stessero usando i poteri già esistenti per ampliare la portata delle società crypto. In una lettera del 18 maggio all’OCC, la senatrice Elizabeth Warren ha contestato almeno nove approvazioni di licenze fiduciarie per società crypto, compresa la precedente approvazione condizionata di Coinbase. Ha chiesto le domande, le analisi giuridiche alla base delle approvazioni e ogni comunicazione correlata tra i funzionari dell’OCC e la Casa Bianca o la famiglia Trump.

Quattro giorni prima dell’annuncio di Coinbase, il senatore Richard Blumenthal ha rinnovato la richiesta di documenti a Binance, Tether e due iniziative legate a Trump. Ha dato loro tempo fino al 4 gennaio 2027 per consegnare volontariamente i documenti richiesti e ha avvertito che la sua sottocommissione avrebbe potuto adottare altre misure per ottenerli.

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