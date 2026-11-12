Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, gruppi del settore imprenditoriale e finanziario e una coalizione di aziende della finanza decentralizzata (DeFi) hanno sostenuto una contestazione legale alla tassa dello 0,2% dell’Illinois sugli asset digitali, sostenendo che la misura colpisca ingiustamente le transazioni in criptovalute e possa imporre tasse anche quando gli investitori non realizzano profitti.

Nell’ultima settimana, il Dipartimento di Giustizia ha depositato una dichiarazione d’interesse, mentre la Camera di commercio degli Stati Uniti e la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) hanno presentato un documento amicus. Anche una coalizione che comprende le società di venture capital Andreessen Horowitz e Paradigm, oltre ai protocolli crypto Uniswap e Aave Labs, ha depositato una memoria, secondo un’ annuncio di giovedì della Blockchain Association e del Crypto Council for Innovation.

La legge, approvata a giugno, impone una tassa dello 0,2% sul valore degli asset digitali scambiati, trasferiti o custoditi, indipendentemente dal fatto che una transazione generi un profitto.

La Digital Chamber ha citato in giudizio il procuratore generale dell’Illinois Kwame Raoul e il funzionario statale delle entrate David Harris a luglio, seguita da una contestazione separata della Blockchain Association e del Crypto Council for Innovation ad agosto. Inizialmente prevista per entrare in vigore il 1° gennaio 2027, la tassa è stata rinviata al 1° luglio 2027, lasciando più tempo alle contestazioni legali.

L’Illinois aveva stimato che la tassa sugli asset digitali avrebbe generato 60 milioni di dollari di entrate nell’anno fiscale 2027, secondo le stime dell’ufficio del governatore responsabile del bilancio. Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Illinois Emanuel “Chris” Welch aveva in precedenza promosso la misura come parte di un più ampio programma per rendere la vita più accessibile, volto a “chiudere le scappatoie fiscali delle aziende e far pagare alle grandi aziende tecnologiche e ai miliardari delle criptovalute la loro giusta quota”, ha riferito il Chicago Tribune a luglio.

I legislatori coinvolti nell’avanzamento della legge e l’ufficio del governatore non hanno risposto alle richieste di commento di Cointelegraph prima della pubblicazione.

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I gruppi imprenditoriali mettono in guardia dai costi della tassa sulle criptovalute e dalle violazioni legali

In un documento depositato in tribunale il 6 novembre, SIFMA e la Camera di commercio degli Stati Uniti hanno avvertito che la tassa dell’Illinois avrebbe ripercussioni su banche, broker-dealer, custodi e gestori patrimoniali in tutto il Paese, esponendoli potenzialmente a costi di conformità significativi. Hanno inoltre evidenziato l’onere finanziario per i clienti.

“Ciò significa che un cliente che perde denaro deve la stessa tassa di un cliente che realizza un profitto”, si legge nel documento. “E un cliente che trasferisce lo stesso asset tra due conti è soggetto alla tassa (potenzialmente su entrambe le estremità) senza una vendita, un guadagno o un cambiamento nella titolarità effettiva.”

I gruppi hanno affermato che le aziende dovrebbero sviluppare sistemi per identificare i clienti dell’Illinois, valutare gli asset digitali e determinare quali transazioni siano imponibili, dovendo al contempo affrontare potenziali sanzioni penali per le violazioni.

Hanno inoltre sostenuto che la tassa discrimini i servizi relativi agli asset digitali, poiché transazioni comparabili che coinvolgono asset tradizionali non sono tassate allo stesso modo, violando potenzialmente le tutele federali in materia di tassazione di Internet e i requisiti costituzionali relativi al commercio interstatale e a un’imposizione fiscale uniforme.

Il DOJ contesta la politica fiscale mentre le aziende DeFi mettono in guardia dalla responsabilità degli sviluppatori

Il 6 novembre è intervenuto anche il Dipartimento di Giustizia, affermando che la tassa dell’Illinois sugli asset digitali compromette gli sforzi federali volti a promuovere l’innovazione nel settore delle criptovalute e la leadership degli Stati Uniti in questo ambito.

Il documento citava la creazione di una Strategic Bitcoin Reserve e il GENIUS Act, che ha istituito norme federali per le stablecoin. Il DOJ ha sostenuto che un trattamento fiscale meno favorevole per gli asset digitali potrebbe entrare in conflitto con tali politiche.

Separatamente, la coalizione DeFi ha espresso preoccupazioni su chi potrebbe essere ritenuto responsabile della riscossione della tassa. In un documento depositato l’11 novembre, il gruppo ha sostenuto che le norme proposte dall’Illinois potrebbero imporre obblighi agli sviluppatori di software e ad altri partecipanti alla blockchain privi di informazioni sui clienti, di controllo sui fondi degli utenti o della possibilità di riscuotere le tasse.

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