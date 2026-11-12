La Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud prevede di consentire agli exchange di criptovalute di sospendere depositi e prelievi quando si sospetta un attacco hacker, invece di attendere la conferma di una violazione, nell’ambito degli sforzi per rafforzare la sicurezza del settore.

Giovedì, la FSC ha dichiarato che emetterà una lettera di non-intervento, consentendo sospensioni preventive a determinate condizioni. Le norme attuali vietano agli exchange di bloccare i prelievi senza motivazioni legittime e consentono esplicitamente restrizioni solo quando un incidente di hacking è stato chiaramente accertato.

L’autorità di regolamentazione ha inoltre chiesto un monitoraggio e una risposta agli incidenti 24/7, una maggiore disponibilità di fondi nei cold wallet e una copertura assicurativa e riserve più solide. La FSC ha dichiarato che gli exchange incapaci di effettuare un monitoraggio continuo elaboreranno depositi e prelievi solo durante l’orario di presenza del personale e informeranno gli utenti in anticipo.

La misura segue recenti incidenti di sicurezza che hanno coinvolto exchange sudcoreani. Venerdì, l’exchange di criptovalute GOPAX ha sospeso il trading, i depositi e i prelievi standard dopo aver ricevuto una minaccia di hacking, sebbene un rappresentante abbia dichiarato che non si era verificata alcuna violazione. Il 24 ottobre, la piattaforma di trading Prabang ha sospeso i servizi dopo aver rilevato prelievi anomali dall’hot wallet, segnalando perdite per circa 70.000 dollari.

A ottobre, la FSC ha individuato carenze di cybersicurezza in 130 delle 555 società finanziarie esaminate a livello nazionale. Ha inoltre identificato l’operatore di GOPAX, Streami, e Prabang tra le 16 società coinvolte in precedenti incidenti di sicurezza.

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