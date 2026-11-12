Gli sforzi dell’Unione europea per rafforzare la vigilanza sulla finanza decentralizzata (DeFi) potrebbero spingere gli utenti di criptovalute verso piattaforme che offrono meno tutele per gli investitori, secondo il responsabile delle politiche di Coinbase nell’UE.

Roeland Van der Stappen ha dichiarato a Cointelegraph che le piattaforme regolamentate di criptovalute potrebbero reagire limitando o eliminando l’accesso ai servizi DeFi.

«Le norme concepite per proteggere gli investitori finirebbero per spostare l’attività verso i luoghi con il minor livello di protezione», ha dichiarato Van der Stappen.

Nella risposta di settembre alla consultazione della Commissione europea sul regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha raccomandato di creare una nuova categoria di servizi regolamentati per le criptovalute per le imprese che consentono ai clienti di accedere ai protocolli DeFi.

L’EBA elenca i test di adeguatezza come opzione per il prestito in criptovalute

A settembre, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha esortato la Commissione a esaminare nuove norme per il prestito e il borrowing in criptovalute, anche nei casi in cui le piattaforme regolamentate consentono ai clienti di accedere ai protocolli di prestito DeFi. Ha indicato i test di adeguatezza, che valutano se un servizio sia appropriato per un cliente, come una delle opzioni nella sua risposta alla consultazione.

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Van der Stappen ha affermato che estendere tali test ad altri servizi DeFi potrebbe significare trattare un semplice scambio di stablecoin allo stesso modo di un prestito con leva finanziaria, nonostante i diversi rischi.

Secondo lui, le attività più esposte sarebbero il prestito, la fornitura di liquidità e gli scambi on-chain. Alcuni fornitori potrebbero restringere la propria offerta o persino ritirare del tutto l’accesso alla DeFi.

«Un approccio proporzionato consisterebbe nel consentire ai CASP [prestatori di servizi per le cripto-attività] di continuare a offrire tale accesso, con tutele adeguate all’attività», ha dichiarato Van der Stappen.

Coinbase avverte del rischio di una liquidità frammentata

Van der Stappen ha affermato che limitare l’accesso attraverso le piattaforme regolamentate potrebbe dividere la liquidità della DeFi in pool più piccoli e lasciare agli utenti dell’UE prezzi peggiori sulle operazioni.

Ha affermato che le restrizioni potrebbero incoraggiare «giardini recintati», ovvero servizi DeFi isolati, e indirizzare gli utenti verso fornitori al di fuori dell’UE con meno garanzie.

Source: Adan-Ipsos

Un sondaggio Adan-Ipsos del 2026 ha rilevato che il 49% degli acquirenti francesi di criptovalute preferiva accedere alla DeFi tramite gli exchange, rispetto al 14% che prediligeva i wallet personali.

Un rapporto di Chainalysis di lunedì ha attribuito in gran parte al calo dell’attività degli exchange decentralizzati la modesta diminuzione dell’attività crypto in Germania. Nell’UE, l’attività crypto è cresciuta del 2,2% nei 12 mesi fino a giugno 2026.

Un rapporto di Chainalysis del 2025 ha descritto la DeFi come un segmento piccolo ma in crescita del mercato europeo delle criptovalute. Nell’Area economica europea, maggio 2025 è stato il mese più forte per l’attività di prestito DeFi nel periodo esaminato da Chainalysis.

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