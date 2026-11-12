Un sondaggio Adan-Ipsos del 2026 ha rilevato che il 49% degli acquirenti francesi di criptovalute preferiva accedere alla DeFi tramite gli exchange, rispetto al 14% che prediligeva i wallet personali.
Un rapporto di Chainalysis di lunedì ha attribuito in gran parte al calo dell’attività degli exchange decentralizzati la modesta diminuzione dell’attività crypto in Germania. Nell’UE, l’attività crypto è cresciuta del 2,2% nei 12 mesi fino a giugno 2026.
Un rapporto di Chainalysis del 2025 ha descritto la DeFi come un segmento piccolo ma in crescita del mercato europeo delle criptovalute. Nell’Area economica europea, maggio 2025 è stato il mese più forte per l’attività di prestito DeFi nel periodo esaminato da Chainalysis.
Rivista: Le stablecoin possono prosciugarsi dalle banche e dalle nazioni alla velocità della luce