La BCE avverte che i ritardi legislativi potrebbero posticipare il lancio dell’euro digitale

Il membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) Piero Cipollone ha invitato i negoziatori dell’Unione europea a raggiungere entro la fine dell’anno un accordo sulla legislazione relativa all’euro digitale, per mantenere in linea un possibile lancio nel 2029.

Intervenendo martedì presso la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Cipollone ha affermato che l’adozione del regolamento, parte del Pacchetto sulla moneta unica dell’UE, darebbe alla BCE la certezza giuridica necessaria per completare i preparativi.

«Un ritardo nell’adozione potrebbe invece posticipare l’introduzione dell’euro digitale», ha dichiarato Cipollone, avvertendo che un lancio successivo potrebbe aumentare la dipendenza dell’Europa dai fornitori di servizi di pagamento stranieri e rendere più difficile per le aziende europee competere.

La BCE mira a essere pronta per una potenziale prima emissione nel 2029 se l’UE adotterà il regolamento quest’anno. Il suo Consiglio direttivo deciderà se e quando emettere l’euro digitale dopo l’approvazione della legislazione.

La commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha approvato la propria posizione sulla legislazione relativa all’euro digitale a giugno, con 43 voti favorevoli e 14 contrari. Il Parlamento ha adottato la propria posizione negoziale a luglio, aprendo la strada ai colloqui con gli Stati membri dell’UE.

La BCE sta preparando un progetto pilota di 12 mesi che dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2027. I fornitori di servizi di pagamento e alcuni esercenti selezionati testeranno una versione beta dell’euro digitale.

L’avvertimento arriva mentre la BCE si prepara a un cambio di leadership. A ottobre la presidente Christine Lagarde ha annunciato che si sarebbe dimessa il 7 febbraio 2027, prima del progetto pilota previsto.

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