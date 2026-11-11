La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato 348 azioni di enforcement nell’anno fiscale 2026, il 23,7% in meno rispetto alle 456 dell’anno precedente.

I risultati annuali dell’enforcement hanno incluso casi relativi a presunte frodi crypto e a carenze nelle revisioni contabili di FTX.

Nel suo comunicato di martedì, la SEC ha dichiarato di aver accusato tre presunte piattaforme di trading crypto e quattro club di investimento di un presunto schema che ha truffato gli investitori per almeno 14 milioni di dollari. In un caso separato, l’agenzia ha accusato il fondatore di un’attività di mining di Bitcoin di essersi appropriato indebitamente di 48,5 milioni di dollari dopo aver raccolto più di 95,6 milioni di dollari da circa 6.400 investitori.

Ad aprile, la SEC ha raggiunto un accordo sulle accuse contro Francis Decker, il partner di Prager Metis che ha guidato le revisioni contabili di FTX, per carenze nel rispetto degli standard professionali di revisione.

A febbraio, una giuria ha ritenuto Ismael Zarco Sanchez responsabile di frode in titoli e violazioni in materia di registrazione per il suo ruolo nello schema Ponzi CryptoFX da 300 milioni di dollari. A luglio, un tribunale ha ordinato a Michael Noble di pagare 1,07 milioni di dollari in un caso relativo al suo ruolo nella promozione del programma di prestiti crypto di BitConnect.

L’anno fiscale 2026 è stato il primo anno fiscale completo in carica per il presidente della SEC Paul Atkins. Le 348 azioni di enforcement sono state il numero più basso dell’agenzia dal 1991, secondo una revisione dei documenti della SEC condotta da Reuters. Le azioni autonome sono scese a 235 dalle 303 dell’anno precedente.

Il calo dell’enforcement crypto era già visibile nel 2025, quando la SEC ha avviato 13 azioni relative alle crypto, rispetto alle 33 del 2024, secondo Cornerstone Research. Cinque delle 13 sono state avviate prima che l’ex presidente Gary Gensler lasciasse l’incarico nel gennaio 2025.

La SEC ha dichiarato che il suo nuovo ufficio di analisi dell’enforcement utilizzava “analisi della blockchain e dei flussi finanziari” per rilevare prima potenziali illeciti.

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