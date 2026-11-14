Microsoft ha dichiarato di aver ripristinato i servizi Microsoft 365 dopo che un blackout globale aveva interrotto Outlook, Teams e altre applicazioni per oltre 24 ore, ribadendo che l’interruzione non era stata causata da un attacco informatico.

Sabato, l’azienda ha dichiarato di aver «ripristinato il servizio per i clienti e le regioni ancora interessati», indirizzando i clienti all’incidente MO1550821 nel centro di amministrazione di Microsoft 365.

Venerdì, Microsoft ha dichiarato che l’interruzione derivava da un problema introdotto durante un precedente potenziamento della capacità della rete, emerso dopo una recente modifica alla rete. «Si è trattato di un problema tecnico non legato alla cybersicurezza né all’IA/agli agenti», ha dichiarato l’azienda.

L’azienda ha dichiarato di aver risolto il problema alla base dell’interruzione e di aver ripristinato gradualmente i servizi, verificandone la stabilità prima di procedere alla fase successiva. Microsoft si è scusata per l’interruzione e ha dichiarato che pubblicherà un rapporto completo sull’incidente una volta conclusa la revisione.

Il blackout è iniziato giovedì, interrompendo l’accesso alle caselle di posta Exchange Online e alle funzionalità collegate a Outlook, Teams e Microsoft Copilot. Agenzie governative in Giappone, Singapore e Stati Uniti hanno riscontrato problemi con la posta elettronica, mentre sono stati interessati anche i collegamenti tra Microsoft 365 e gli assistenti di IA.

OpenAI ha dichiarato che il connettore Microsoft 365 in ChatGPT era tornato a funzionare normalmente, mentre anche Anthropic ha contrassegnato come risolti l’incidente relativo al proprio connettore Microsoft 365 e quello relativo a Claude per Outlook.

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