L’ex CEO di Nvidia Jensen Huang avrebbe avuto una relazione intima con una seconda dipendente dell’azienda, ha riferito Reuters, portando a tre il numero delle presunte relazioni extraconiugali.

Il rapporto, che cita due persone a conoscenza della vicenda, è stato pubblicato dopo le dimissioni di Huang dalla carica di CEO di Nvidia e di membro del consiglio di amministrazione giovedì. Reuters non ha identificato l’altra dipendente nel suo rapporto e ha dichiarato che i tentativi di contattarla non hanno avuto successo.

Le due relazioni riportate in precedenza riguardavano Alice Huang, che secondo funzionari dell’intelligence statunitense sarebbe al servizio dell’intelligence cinese, e Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario di Nvidia.

Cointelegraph ha contattato Nvidia per un commento.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche ha dichiarato giovedì, durante una conferenza stampa, che il Dipartimento di Giustizia non aveva stabilito se Alice Huang fosse una spia cinese. Ha confermato che l’FBI stava indagando sulle notizie secondo cui avrebbe lavorato per il governo cinese. Pechino ha negato le accuse.

Le azioni Nvidia sono scese di oltre il 13% poco dopo l’apertura del mercato statunitense giovedì, scambiando a 151,00 dollari alle 14:31 UTC, secondo Yahoo Finance.

Il venture capitalist Haseeb Qureshi ha sostenuto che le rivelazioni sempre più numerose minavano la credibilità di Huang, opponendosi alle figure del settore tecnologico che difendevano il cofondatore di Nvidia.

«Come altri hanno detto: “quando trovi due formiche nella tua cucina, la stima migliore del numero di formiche nella tua cucina non è due”», ha scritto Qureshi su X.

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