Le azioni di CoreWeave sono balzate del 15,27% negli scambi premarket di mercoledì, dopo che il fornitore di servizi cloud per l’intelligenza artificiale ha registrato ricavi del terzo trimestre superiori alle stime degli analisti.

Le azioni erano scambiate a 56,12 dollari alle 12:50 UTC, riducendo al 32% il calo del titolo da inizio anno, secondo Yahoo Finance.

CoreWeave ha riportato ricavi del terzo trimestre pari a 3,66 miliardi di dollari dopo la chiusura del mercato di martedì, in aumento del 168% rispetto agli 1,36 miliardi di dollari dell’anno precedente.

I ricavi sono risultati superiori di circa il 3,4% rispetto alla stima di consenso di 3,54 miliardi di dollari compilata da Google Finance.

La società ha inoltre riportato un portafoglio ordini in termini di ricavi di circa 132,5 miliardi di dollari al 30 settembre. La cifra comprende i ricavi che CoreWeave prevede di rilevare in base ai contratti esistenti con i clienti, subordinatamente alla fornitura e alla disponibilità dei servizi.

Ad aprile, CoreWeave ha annunciato un accordo pluriennale con lo sviluppatore di intelligenza artificiale Anthropic per fornire capacità di calcolo ai suoi modelli Claude. Pochi giorni dopo, CoreWeave ha firmato un accordo da 6 miliardi di dollari con la società di trading quantitativo Jane Street per fornire infrastrutture cloud destinate al trading e alla ricerca.

CoreWeave è nata come società di mining di criptovalute e ha iniziato a passare alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale nel 2019.

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