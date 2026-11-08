Secondo quanto riferito, i manifestanti sono entrati in un cantiere di Amsterdam destinato a un data center Microsoft e si sono scontrati con la polizia.

Le autorità olandesi hanno dichiarato di aver fermato 150-200 persone per violazione di domicilio.

Un manifestante ha dichiarato a un'emittente locale che stavano cercando di fermare la costruzione del data center, secondo un rapporto dell'Associated Press di venerdì.

Il rapporto ha aggiunto che Microsoft era a conoscenza della manifestazione e ha risposto tramite un portavoce: «Comprendiamo che le persone abbiano opinioni forti sul progetto e rispettiamo il loro diritto di esprimerle pacificamente», ha dichiarato. «Tuttavia, non condoniamo azioni illegali o che mettano a rischio la sicurezza delle persone».

Secondo quanto riferito dall'AP, dopo le recenti elezioni di metà mandato dovrebbe seguire negli Stati Uniti un contesto normativo più rigido. Le elezioni hanno visto un'ondata di democratici promettere di inasprire i controlli sui data center, che consumano grandi quantità di elettricità e acqua.

Cointelegraph ha riferito a settembre che la città di Plattsburgh, nello Stato di New York, ha tenuto un'udienza pubblica per discutere una moratoria temporanea sull'uso dei terreni per attività tra cui i data center per l'IA e il mining di criptovalute.

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