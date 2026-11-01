La società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha presentato un progetto per aumentare l’autonomia degli assistenti di programmazione basati sull’IA, affinché possano svolgere più attività con un minore intervento umano.

L’obiettivo è ridurre l’intervento umano nel coordinamento e nel monitoraggio di più agenti di IA, secondo un documento pubblicato dal team DeepSeek Harness della società e riportato domenica dal South China Morning Post di Singapore.

La gestione di più agenti richiede attenzione umana, ha affermato il team, osservando che «i limiti delle singole attività dipendono dalle capacità del modello, mentre i limiti del multitasking dipendono dall’attenzione umana».

Il documento di DeepSeek afferma che una persona può supervisionare contemporaneamente solo da tre a cinque sessioni attive di agenti di IA. Il sistema proposto distribuirebbe le attività tra gli agenti e ne coordinerebbe il lavoro, lasciando agli esseri umani la possibilità di esaminare i risultati e prendere decisioni.

La proposta arriva nel contesto dell’intensa competizione tra gli sviluppatori di IA, comprese le società statunitensi Anthropic e OpenAI, secondo SCMP.

Cointelegraph ha riferito lo scorso ottobre che, secondo i dati della piattaforma di analisi blockchain CoinGlass, i modelli cinesi di intelligenza artificiale stavano ottenendo risultati migliori dei loro omologhi statunitensi nel trading di criptovalute.

Il chatbot di IA DeepSeek ha guidato un esperimento di trading di criptovalute, risultando l’unico modello di IA a generare un rendimento non realizzato positivo del 9,1%. I risultati hanno sorpreso i trader di criptovalute, poiché DeepSeek è stato sviluppato a una frazione del costo dei suoi concorrenti statunitensi.

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