Il provider di wallet crypto Bitget Wallet ha dichiarato mercoledì che avrebbe ampliato il rilevamento delle minacce assistito dall’IA, dopo che la media settimanale delle richieste di firma segnalate per possibile phishing è aumentata di 7,4 volte nel terzo trimestre del 2026.

Nel terzo trimestre il wallet ha segnalato circa 37.000 richieste di questo tipo alla settimana, rispetto alle 5.000 del secondo trimestre, secondo Alvin Kan, chief operating officer di Bitget Wallet.

«L’aumento riflette probabilmente sia una maggiore attività delle minacce sia migliori capacità di rilevamento, sebbene i dati non ci consentano di quantificare il contributo di ciascun fattore», ha dichiarato Kan a Cointelegraph.

Ha aggiunto che il wallet ha introdotto il rilevamento dei rischi assistito dall’IA nel secondo trimestre.

Kan ha affermato che il conteggio riguardava le interazioni di firma segnalate, non attacchi unici o perdite finanziarie confermate.

Bitget Wallet ha dichiarato che i suoi controlli IA ampliati esaminano il codice dei siti web e i dettagli della registrazione dei domini alla ricerca di segnali di frode. Il wallet simula inoltre le transazioni per individuare autorizzazioni nascoste prima che gli utenti firmino.

Bitget Wallet ha anche dichiarato che l’IA ha contribuito a identificare il 90% dei nuovi domini rischiosi bloccati a ottobre, rispetto al 36% del secondo trimestre. Quasi il 70% dei domini segnalati dalla sua IA quel mese non presentava avvisi corrispondenti nei feed esterni sulle minacce che aveva controllato.

I risultati arrivano mentre continuano le minacce di phishing rivolte agli utenti crypto. A luglio, un trader ha perso quasi 1 milione di dollari dopo aver firmato un’autorizzazione malevola per un token Ethereum.

Un’indagine di Rapid7 condotta ad agosto ha scoperto una campagna di phishing che ha preso di mira 885.000 numeri di telefono e ha indirizzato i destinatari verso siti web che si spacciavano per provider di wallet crypto.

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