Robinhood ha lanciato un servizio che consente agli investitori retail britannici di richiedere azioni di offerte pubbliche iniziali (IPO) statunitensi idonee prima dell’inizio delle contrattazioni.

I clienti possono utilizzare i loro conti di investimento esistenti per consultare i documenti dell’offerta nell’app e richiedere azioni al prezzo dell’IPO senza pagare commissioni di negoziazione, ha dichiarato Robinhood lunedì.

Robinhood ha dichiarato di aver partecipato a più di 50 IPO da quando ha lanciato il servizio negli Stati Uniti nel 2021. La società non ha indicato quali IPO statunitensi in programma sarebbero state disponibili per gli investitori britannici.

Cointelegraph ha chiesto chiarimenti a Robinhood, ma non ha ricevuto risposta entro la pubblicazione.

L’espansione segue il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Robinhood, pubblicato a ottobre, quando la società ha segnalato ricavi record pari a 1,42 miliardi di dollari e un utile netto di 476 milioni di dollari.

Le azioni Robinhood (HOOD) hanno chiuso venerdì a 80,91 dollari, guadagnando il 3,2%, secondo Yahoo Finance. Il titolo veniva scambiato a 79,50 dollari nelle contrattazioni pre-market di lunedì.

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