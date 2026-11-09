PNC Bank, l’ottava banca statunitense per attivi, ha avviato un progetto pilota limitato che consente ai clienti aziendali e istituzionali idonei di ricevere pagamenti in USDC tramite Coinbase.

Il progetto pilota accetta USDC, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense emessa da Circle, su Ethereum utilizzando i prodotti Coinbase Payments. I pagamenti vengono convertiti automaticamente in dollari e depositati sui conti PNC designati, consentendo alle aziende di accettare stablecoin senza detenerle.

PNC ha dichiarato che il servizio mira ad accelerare l’accesso ai fondi e a migliorare l’efficienza dei pagamenti transfrontalieri. La banca non ha divulgato le commissioni, i parametri di riferimento per i tempi di regolamento o il numero di clienti partecipanti, né ha risposto alla richiesta di ulteriori dettagli di Cointelegraph entro il momento della pubblicazione.

Il progetto pilota si basa su una partnership istituita nel luglio 2025, quando PNC ha accettato di offrire servizi di criptovaluta tramite l’infrastruttura di Coinbase, fornendo al contempo servizi bancari all’exchange. La partnership ha portato al lancio del trading di Bitcoin (BTC) per i clienti idonei di PNC Private Bank a dicembre.

La mossa di PNC segue un’iniziativa simile di Citi, che a settembre ha ampliato la sua partnership con Coinbase per consentire ai clienti istituzionali di accettare pagamenti in stablecoin tramite la sua piattaforma Spring by Citi, con Coinbase che converte i pagamenti in valuta fiat.

USDC è la seconda stablecoin per capitalizzazione di mercato, con 70,5 miliardi di dollari, dietro USDT di Tether, a 176,8 miliardi di dollari, secondo i dati di DefiLlama. Lunedì il mercato complessivo delle stablecoin ammontava a circa 290,8 miliardi di dollari.

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