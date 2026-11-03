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Scritto da Ezra ReguerraAutoreRecensito da Felix NgRedattore

Crypto.com ritirerà l’app consumer di Hong Kong citando cambiamenti normativi

Ultime notiziePubblicato3 nov 2026

Crypto.com interromperà i servizi della sua app consumer a Hong Kong a febbraio del prossimo anno.

Crypto.com interromperà i servizi della sua app consumer a Hong Kong il 1° febbraio 2027, continuando a perseguire l’approvazione normativa per il suo exchange istituzionale.

Lunedì, la società ha confermato a Bloomberg la chiusura, affermando che i clienti interessati erano stati informati e avrebbero ricevuto istruzioni su come chiudere i propri conti e prelevare i fondi. 

Secondo l’agenzia di stampa locale HK01, Crypto.com ha citato cambiamenti normativi nelle email inviate ai suoi utenti a Hong Kong. L’app consumer è gestita da Foris DAX MT Limited, mentre un’entità separata, Foris DAX HK Limited, sta richiedendo una licenza per una piattaforma di trading di asset virtuali a Hong Kong.

Secondo il registro pubblico della Securities and Futures Commission (SFC), l’entità della società a Hong Kong ha presentato la domanda per la licenza VATP il 9 febbraio 2024. Quasi tre anni dopo, Foris DAX HK Limited risulta ancora come “deemed-to-be-licensed”, uno status transitorio che non equivale alla piena approvazione normativa.

Crypto.com ha dichiarato a Bloomberg che avrebbe continuato a perseguire la domanda per la sua piattaforma Crypto.com Exchange di livello istituzionale.

Cointelegraph ha contattato Crypto.com per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione. 

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