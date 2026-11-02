La Banca di Corea avrebbe avviato la sua prima indagine su banche e società di intermediazione riguardo ai rischi legati alle criptovalute, chiedendo come sarebbero colpite da un attacco a un grande exchange, da un crollo del mercato o da pesanti perdite subite da un’altra istituzione finanziaria.

La banca centrale ha iniziato a esaminare 18 banche e 13 società di intermediazione il 23 ottobre, nell’ambito della prima revisione riferita della partecipazione delle istituzioni finanziarie al mercato degli asset virtuali, secondo The Herald e Yonhap, che citano fonti del settore finanziario.

L’indagine comprende domande sul personale e sui budget di ciascuna istituzione legati alle criptovalute, sulle attività commerciali e sui motivi dell’ingresso nel mercato, oltre che sugli importi investiti in società crypto nazionali ed estere.

Uno degli scenari chiede come sarebbero colpite le società finanziarie se il principale exchange di criptovalute della Corea del Sud per quota di mercato sospendesse temporaneamente le operazioni in seguito a un grave attacco informatico o a un incidente analogo.

Altre domande riguardano un forte calo dei prezzi delle criptovalute seguito da una prolungata contrazione degli scambi e le possibili ripercussioni nel caso in cui un’altra istituzione finanziaria subisse pesanti perdite a causa di un incidente legato alle criptovalute.

L’indagine è iniziata prima dell’attacco hacker da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance della scorsa settimana, ma l’incidente evidenzia il tipo di rischio che la banca centrale sta esaminando. Le autorità statunitensi hanno attribuito l’attacco a hacker nordcoreani.

Le risposte dovrebbero essere consegnate mercoledì.

Le banche sudcoreane esplorano le stablecoin mentre i ritardi normativi persistono

La revisione arriva mentre le società finanziarie sudcoreane continuano a testare servizi basati sulle stablecoin.

KB Financial Group ha completato a maggio un progetto pilota di stablecoin denominata in won, mentre Kakao Pay e KakaoBank hanno collaborato con Fireblocks a settembre per esplorare infrastrutture per gli asset digitali.

La Banca di Corea ha sostenuto l’emissione di stablecoin guidata dalle banche, mentre i disaccordi su quali istituzioni dovrebbero essere autorizzate a emettere stablecoin hanno complicato i progressi sul proposto Digital Asset Basic Act.

«Le istituzioni finanziarie stanno predisponendo autonomamente le proprie misure, anche se la legislazione sugli asset virtuali procede più lentamente di quanto il mercato si aspettasse», ha dichiarato un funzionario della Banca di Corea a The Korea Herald.

Anche le autorità di regolamentazione hanno intensificato i controlli sulla cybersicurezza. A ottobre, la Financial Services Commission ha proposto requisiti di sicurezza più stringenti dopo aver riscontrato carenze in 130 delle 555 società finanziarie.

Le proposte includono valutazioni più frequenti delle vulnerabilità e una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, dopo incidenti di sicurezza che hanno coinvolto 16 società, tra cui exchange di criptovalute.

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