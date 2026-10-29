L’exchange di criptovalute HTX ha accettato di smettere di promuovere illegalmente i propri servizi ai consumatori nel Regno Unito, nell’ambito di un accordo annunciato giovedì dalla Financial Conduct Authority (FCA).

Secondo la FCA, l’exchange, precedentemente noto come Huobi, non accetta più depositi dai clienti del Regno Unito né consente ai nuovi utenti del Paese di registrarsi.

Huobi Global S.A., la società alle spalle di HTX, ha promesso all’Alta Corte che non avrebbe consapevolmente realizzato promozioni illegali, anche attraverso il sito web, le app o i social media dell’exchange. L’impegno resterà in vigore fino al 21 ottobre 2031.

La FCA ha avviato il procedimento nell’ottobre 2025 e lo ha annunciato a febbraio, definendolo la prima azione di contrasto dell’agenzia contro un’azienda crypto per marketing illegale.

L’accordo transattivo è datato 16 ottobre ed è stato formalizzato in un ordine del tribunale di martedì. I termini sono riservati e Huobi Global non ha ammesso né responsabilità né illeciti.

L’accordo segue sanzioni separate contro HTX nel Regno Unito e nell’Unione europea.

Il Regno Unito ha sanzionato Huobi Global il 26 maggio, imponendo il congelamento dei beni per il sospetto sostegno al governo russo. HTX ha dichiarato che la società era separata dall’exchange, ma le autorità britanniche hanno affermato che la piattaforma era interessata perché Huobi Global ne era proprietaria.

L’UE ha seguito l’esempio il 23 luglio, imponendo un divieto sulle transazioni con HTX, entrato in vigore il 23 agosto.

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