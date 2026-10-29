La Banca d’Inghilterra apre una consultazione sulle garanzie tokenizzate per il clearing
Le controparti centrali dovrebbero dimostrare che le garanzie tokenizzate soddisfano i requisiti di liquidità e rischio secondo le linee guida proposte dalla Banca d’Inghilterra.
La Banca d’Inghilterra ha aperto una consultazione su come una controparte centrale (CCP) possa accettare versioni digitali delle garanzie idonee, affermando che le norme esistenti lo consentono quando gli asset soddisfano gli standard di clearing.
La bozza di dichiarazione di vigilanza dichiarazione chiarirebbe gli aspetti che le CCP devono affrontare nelle richieste presentate nell’ambito dell’attuale procedura di approvazione. Riguarda le garanzie già accettate e i tipi che soddisfano i requisiti del Rulebook britannico sulle CCP proposto, ma che non sono utilizzati. La dichiarazione non creerebbe nuovi obblighi normativi.
La BoE ha affermato che le garanzie tokenizzate devono poter continuare a essere valutate, trasferite e realizzate, anche in condizioni di stress. Secondo la banca, il trasferimento più rapido tra giurisdizioni potrebbe aiutare le aziende a soddisfare le richieste di margine.
«Con la consultazione odierna, la Banca sta portando avanti ulteriormente il suo obiettivo secondario di promuovere l’innovazione nelle infrastrutture dei mercati finanziari, mantenendo al contempo la stabilità finanziaria. Fa parte di un’importante agenda tra autorità e industria per consentire l’adozione responsabile della tokenizzazione nei mercati finanziari», ha dichiarato Sarah Breeden, vice governatrice per la stabilità finanziaria.
La consultazione si chiude il 12 febbraio 2027. La banca centrale prevede di pubblicare la sua risposta politica e le regole più avanti in questo trimestre.
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