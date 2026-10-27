Secondo il fondatore di Stacks Muneeb Ali, le preoccupazioni legate al calcolo quantistico stanno rallentando gli investimenti istituzionali in Bitcoin. Ali ha avvertito che la rete ha bisogno di una roadmap credibile per gli aggiornamenti di sicurezza, così da ripristinare la fiducia degli investitori.

«Esiste già un limite alla crescita di Bitcoin a causa dei timori quantistici», ha dichiarato Ali durante un’intervista al podcast Chain Reaction di Cointelegraph. Ha sostenuto che l’incertezza potrebbe indurre gli investitori istituzionali avversi al rischio a rimandare ingenti acquisti di Bitcoin finché gli sviluppatori non stabiliranno un percorso credibile verso una sicurezza resistente ai computer quantistici.

Stacks è una rete layer-2 di Bitcoin progettata per portare smart contract e applicazioni decentralizzate su Bitcoin. Ali ha cofondato il progetto, che utilizza Bitcoin come livello di settlement sottostante.

Podcast Chain Reaction. Fonte: Cointelegraph

Ali ha avvertito che Bitcoin potrebbe entrare in una fase più rischiosa se gli sviluppatori non compiranno progressi significativi verso una sicurezza resistente ai computer quantistici entro il 2028. Ha affermato che gli aggiornamenti richiedono in genere anni per essere implementati, oltre a ulteriore tempo affinché gli utenti trasferiscano i propri fondi su nuovi indirizzi.

Ali ha indicato il 2030 come obiettivo per la transizione a una sicurezza resistente ai computer quantistici, citando le indicazioni del National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti. Ha suggerito che i progressi nell’intelligenza artificiale potrebbero accelerare lo sviluppo dei computer quantistici, anticipando potenzialmente tale scadenza al 2029.

Ali ha riconosciuto che alcuni sostenitori di Bitcoin ritengono che la minaccia del calcolo quantistico sia ancora lontana e che le preoccupazioni siano eccessive. Ha tuttavia sostenuto che i disaccordi sull’urgenza della minaccia potrebbero a loro volta indebolire la fiducia degli investitori, soprattutto in assenza di una roadmap credibile per gli aggiornamenti.

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Il dibattito sulla sicurezza quantistica di Bitcoin

Nonostante le sue preoccupazioni, Ali ha affermato che un computer quantistico sufficientemente potente emergerebbe più probabilmente da un importante laboratorio di ricerca che da un attaccante sconosciuto. Ha suggerito che aziende come Google o Microsoft avrebbero pochi incentivi a utilizzare la tecnologia per rubare Bitcoin, considerate le potenziali conseguenze legali.

Ali ha anche affermato che una minaccia quantistica per Bitcoin colpirebbe il più ampio settore delle criptovalute, compresi i progetti che stanno sviluppando protezioni proprie. «Se Bitcoin viene colpito, tutti vengono colpiti anche a valle», ha dichiarato.

Nel frattempo, gli sviluppatori stanno esplorando modi per proteggere Bitcoin dagli attacchi quantistici. A settembre, StarkWare ha riferito che i ricercatori avevano ridotto del 79% il costo computazionale stimato per preparare una transazione Bitcoin sperimentale resistente ai computer quantistici, dopo una sfida di ottimizzazione durata una settimana.

L’approccio non richiede modifiche alle regole di consenso di Bitcoin, ma le più recenti riduzioni dei costi sono state dimostrate solo in test di benchmark. StarkWare ha descritto la tecnologia come una misura di ultima istanza e continua a sostenere un aggiornamento a livello di protocollo come soluzione a più lungo termine.

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