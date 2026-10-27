Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti sono tornati a registrare afflussi netti lunedì, nonostante l’indebolimento del sentiment di mercato e la persistente volatilità del prezzo di BTC.

Lunedì i fondi hanno attirato afflussi netti per 110 milioni di dollari, recuperando dopo deflussi per 774 milioni di dollari nelle due precedenti sessioni di negoziazione, secondo SoSoValue.

Nonostante il rimbalzo, ottobre è rimasto negativo, con deflussi netti di circa 202 milioni di dollari fino a lunedì.

Flows in US spot Bitcoin ETFs since Oct. 19. Source: SoSoValue

Bitcoin veniva scambiato a 79.595 $ al momento della pubblicazione ed era in calo del 2,6% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.

Anche il sentiment di mercato si è indebolito: il Crypto Fear & Greed Index è sceso a 48 dai 50 del giorno precedente, pur rimanendo in territorio «Neutrale».

I dati di CryptoQuant hanno inoltre mostrato che gli investitori retail stavano inviando più Bitcoin a Binance, mentre i grandi detentori riducevano i loro depositi.

L’analista Darkfost ha scritto su CryptoQuant che i depositi di Bitcoin dei piccoli investitori su Binance sono quasi raddoppiati, raggiungendo 10,8 miliardi di dollari in 30 giorni, mentre i depositi dei grandi detentori sono scesi a 3,8 miliardi di dollari. Darkfost ha suggerito che gli investitori più piccoli potrebbero sfruttare il recente rimbalzo del prezzo come un’opportunità per vendere.

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