Bitcoin veniva scambiato a 79.595 $ al momento della pubblicazione ed era in calo del 2,6% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.
Anche il sentiment di mercato si è indebolito: il Crypto Fear & Greed Index è sceso a 48 dai 50 del giorno precedente, pur rimanendo in territorio «Neutrale».
I dati di CryptoQuant hanno inoltre mostrato che gli investitori retail stavano inviando più Bitcoin a Binance, mentre i grandi detentori riducevano i loro depositi.
L’analista Darkfost ha scritto su CryptoQuant che i depositi di Bitcoin dei piccoli investitori su Binance sono quasi raddoppiati, raggiungendo 10,8 miliardi di dollari in 30 giorni, mentre i depositi dei grandi detentori sono scesi a 3,8 miliardi di dollari. Darkfost ha suggerito che gli investitori più piccoli potrebbero sfruttare il recente rimbalzo del prezzo come un’opportunità per vendere.
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