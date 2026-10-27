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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF su Bitcoin recuperano 110 milioni di dollari dopo deflussi per 774 milioni

MercatiPubblicato27 ott 2026

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono rimasti in territorio negativo a ottobre, con deflussi netti mensili di circa 202 milioni di dollari nonostante il rimbalzo di lunedì.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti sono tornati a registrare afflussi netti lunedì, nonostante l’indebolimento del sentiment di mercato e la persistente volatilità del prezzo di BTC.

Lunedì i fondi hanno attirato afflussi netti per 110 milioni di dollari, recuperando dopo deflussi per 774 milioni di dollari nelle due precedenti sessioni di negoziazione, secondo SoSoValue.

Nonostante il rimbalzo, ottobre è rimasto negativo, con deflussi netti di circa 202 milioni di dollari fino a lunedì.

Flows in US spot Bitcoin ETFs since Oct. 19. Source: SoSoValue

Bitcoin veniva scambiato a 79.595 $ al momento della pubblicazione ed era in calo del 2,6% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.

Anche il sentiment di mercato si è indebolito: il Crypto Fear & Greed Index è sceso a 48 dai 50 del giorno precedente, pur rimanendo in territorio «Neutrale».

I dati di CryptoQuant hanno inoltre mostrato che gli investitori retail stavano inviando più Bitcoin a Binance, mentre i grandi detentori riducevano i loro depositi.

L’analista Darkfost ha scritto su CryptoQuant che i depositi di Bitcoin dei piccoli investitori su Binance sono quasi raddoppiati, raggiungendo 10,8 miliardi di dollari in 30 giorni, mentre i depositi dei grandi detentori sono scesi a 3,8 miliardi di dollari. Darkfost ha suggerito che gli investitori più piccoli potrebbero sfruttare il recente rimbalzo del prezzo come un’opportunità per vendere.

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Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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