Strategy evita gli acquisti di Bitcoin e spende 205 milioni di dollari per i riacquisti di STRC
Strategy non ha acquistato né venduto Bitcoin la scorsa settimana, mentre i riacquisti delle azioni privilegiate STRC hanno ridotto del 46% il saldo di USD Cash, portandolo a 242,4 milioni di dollari.
La Strategy di Michael Saylor si è astenuta dall’acquistare o vendere Bitcoin la scorsa settimana, scegliendo invece di spendere 204,9 milioni di dollari per i riacquisti di azioni privilegiate STRC.
Strategy ha riacquistato 2,07 milioni di azioni tra lunedì e venerdì, senza riportare transazioni in Bitcoin (BTC) o vendite di azioni tramite il proprio programma di offerta at-the-market, secondo quanto comunicato nel documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
La società ha dichiarato che le sue disponibilità in Bitcoin sono rimaste pari a 848.517 BTC, acquistate per 64,02 miliardi di dollari a un prezzo medio di 75.446 dollari per coin. All’apertura dei mercati azionari statunitensi di lunedì, la maggiore criptovaluta veniva scambiata a circa 79.992 dollari per unità.
La riserva in dollari statunitensi di Strategy è rimasta invariata rispetto alla settimana precedente, a 4,83 miliardi di dollari. Il saldo di USD Cash è sceso di circa il 46%, a 242,4 milioni di dollari dai 447,3 milioni precedenti, dopo che la dirigenza ha utilizzato 204,9 milioni di dollari per riacquistare azioni STRC.
Dall’inizio di ottobre, Strategy ha speso circa 664 milioni di dollari per riacquistare azioni privilegiate STRC, rispetto ai 72,3 milioni di dollari spesi per acquistare 851 BTC.
La pausa è arrivata mentre la scorsa settimana Bitcoin è sceso verso gli 80.000 dollari dopo aver raggiunto gli 84.777 dollari mercoledì, secondo CoinGecko.
Le azioni ordinarie di Strategy (MSTR) sono scese del 2,2%, a 142,80 dollari, nelle contrattazioni pre-market di lunedì, mentre le sue azioni privilegiate STRC hanno registrato un lieve calo dello 0,01%, a 99,35 dollari, secondo Yahoo Finance.
Articolo correlato: Il rally di Bitcoin potrebbe rilanciare gli acquisti da parte delle società tesoriere, ma i giorni del denaro facile sono finiti