Luxor Technology, società specializzata nella capacità di calcolo end-to-end, ha raccolto 16 milioni di dollari in un round strategico guidato da CMT Digital.

Secondo un annuncio di martedì condiviso con Cointelegraph, al round d’investimento hanno partecipato anche Canaan, MicroBT, Halo, Steelhead e ulteriori investitori angel.

La società intende utilizzare i proventi per potenziare la propria piattaforma cloud agentica, far crescere l’attività hardware per l’IA, espandere le capacità di trading di derivati sulla capacità di calcolo e assumere altro personale.

Luxor serve miner di Bitcoin come Canaan e TeraWulf e ha ampliato la propria attività hardware per approvvigionarsi di GPU e server per l’IA destinati al mercato dell’elaborazione IA, mentre le catene globali di approvvigionamento dei chip diventano «sempre più difficili da gestire». La raccolta aiuterà a potenziare l’attività infrastrutturale esistente per l’IA e a sfruttare la convergenza tra miner di Bitcoin e società di IA attraverso i mercati della capacità di calcolo.

«I mercati della capacità di calcolo stanno convergendo: gli stessi miner, siti energetici e capitali che servivano al mining digitale stanno ora alimentando l’IA», ha dichiarato il cofondatore e CEO di Luxor, Nick Hansen.

A settembre, la società ha lanciato Luxor AI, un segmento di attività che estende al mercato dell’IA e dell’elaborazione ad alte prestazioni il proprio stack di hardware, software e trading della capacità di calcolo sviluppato per i miner di Bitcoin.

A giugno 2021, Luxor ha raccolto 5 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da NYDIG, società istituzionale di tecnologia Bitcoin e servizi finanziari, per finanziare l’espansione dei propri servizi di mining di BTC in Nord America. Tra gli investitori del precedente round seed figuravano Celsius, Valour e Bitnomial, secondo il tracker di startup Tracxn.

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