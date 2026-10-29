Coinbase cerca una licenza crypto in Brasile e prevede di non interrompere i servizi
Coinbase ha presentato una richiesta di autorizzazione prima della scadenza del 30 ottobre in Brasile e afferma di prevedere il mantenimento dei servizi esistenti mentre le autorità esaminano la domanda.
Coinbase ha richiesto l’autorizzazione a operare come fornitore di servizi crypto in Brasile prima della scadenza fissata dal Paese per la presentazione delle domande di licenza, venerdì.
L’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti ha presentato mercoledì la domanda alla Banca centrale del Brasile nell’ambito del quadro normativo del Paese per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), secondo una dichiarazione condivisa con Cointelegraph.
La richiesta mira a mantenere le attività brasiliane esistenti di Coinbase mentre la banca centrale introduce nuovi requisiti in materia di governance, salvaguardia degli asset dei clienti e conformità normativa.
«Non prevediamo che l’esame della domanda richieda la sospensione dei nostri servizi esistenti», ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di Coinbase.
Coinbase ha inoltre ribadito i piani di portare in Brasile la propria strategia «Everything Exchange», espandendosi potenzialmente nel settore dei cambi e dei pagamenti oltre ai servizi crypto. Queste attività richiedono autorizzazioni normative separate.
Coinbase si unisce a Binance, che ha presentato la richiesta di autorizzazione il 23 ottobre, ma ha limitato i prestiti in criptovalute, il trading a margine e altri servizi in Brasile, rimuovendo inoltre dalla quotazione 22 asset crypto per conformarsi alle nuove regole.
Il Brasile richiede ai fornitori di servizi crypto già esistenti di presentare domanda di autorizzazione entro la fine di ottobre per continuare a operare nell’ambito delle disposizioni transitorie. Gli operatori esistenti che presentano domanda entro la scadenza possono continuare a operare mentre le loro richieste vengono esaminate.
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