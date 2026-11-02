Hong Kong ha ampliato il progetto pilota Project Ensemble per consentire il settlement 24/7 delle transazioni tokenizzate, mentre l’autorità monetaria della città si prepara a includere stablecoin regolamentate nei test sul debito pubblico tokenizzato.

Lunedì, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ha dichiarato di aver portato il progetto EnsembleTX a una nuova fase, consentendo transazioni con valore reale 24/7. L’HKMA ha affermato che l’aggiornamento avrebbe aiutato banche e clienti a trasferire fondi a livello globale, gestire investimenti tokenizzati e svolgere operazioni di tesoreria al di fuori dei normali orari di settlement.

Inizialmente, le banche partecipanti regolavano i pagamenti tramite l’attuale sistema di settlement in dollari di Hong Kong, che limitava gli orari di settlement. Quando il progetto pilota ha avviato i test con valore reale nel novembre 2025, l’HKMA ha dichiarato di prevedere l’introduzione di moneta tokenizzata della banca centrale per consentire il settlement 24/7.

L’HKMA ha lanciato Project Ensemble nel marzo 2024 per esplorare come le banche potessero regolare transazioni tokenizzate utilizzando denaro digitale della banca centrale per operazioni all’ingrosso. Ad agosto dello stesso anno è stato aperto un sandbox, che ha consentito alle banche di collegare le proprie piattaforme di depositi tokenizzati e testare le transazioni.

Parlando lunedì alla Hong Kong FinTech Week, l’amministratore delegato dell’HKMA Eddie Yue ha dichiarato che l’autorità stava introducendo moneta tokenizzata della banca centrale come «livello fondativo» per il settlement 24/7. Ha affermato che obbligazioni tokenizzate, fondi del mercato monetario e depositi bancari erano già utilizzati.

L’HKMA ha inoltre dichiarato che i dealer riconosciuti avevano completato operazioni di prova sul mercato secondario in Exchange Fund Bills tokenizzati, una forma di debito a breve termine emessa dall’autorità. Prevede di ampliare questi test per includere stablecoin regolamentate.

La RedCoin di HSBC raggiunge 50.000 utenti

Separatamente, il CEO del gruppo HSBC Georges Elhedery ha dichiarato lunedì alla Hong Kong FinTech Week che la stablecoin di Hong Kong ancorata al dollaro, RedCoin, lanciata recentemente dalla banca, aveva raggiunto 50.000 utenti circa 10 giorni dopo il debutto.

«Abbiamo 50.000 utenti», ha dichiarato Elhedery, aggiungendo che HSBC puntava a «utenti nell’ordine dei milioni» con l’espansione dell’accesso al token.

Il lancio di RedCoin porta le stablecoin nei pagamenti al dettaglio, mentre il lavoro di Ensemble sul settlement si è concentrato su transazioni che coinvolgono banche e investimenti tokenizzati.

Elhedery ha dichiarato che HSBC offriva inoltre depositi tokenizzati ai clienti all’ingrosso a Hong Kong e in circa una mezza dozzina di altre giurisdizioni, consentendo ai fondi di muoversi 24/7.

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La banca ha lanciato RedCoin il 23 ottobre per trasferimenti e pagamenti ai commercianti tramite la sua applicazione PayMe. HSBC ha dichiarato che oltre 3,3 milioni di clienti PayMe avrebbero potuto attivare portafogli per stablecoin per utilizzare il token. Prevede inoltre di integrare la stablecoin nella propria applicazione di mobile banking e di consentire la sottoscrizione di investimenti tokenizzati, inclusa una classe di quote di un fondo del mercato monetario in dollari di Hong Kong.

HSBC è stata tra i primi emittenti di stablecoin autorizzati di Hong Kong ad aprile, insieme ad Anchorpoint Financial, un’impresa sostenuta da Animoca Brands e Standard Chartered. Il regime di autorizzazione della città, introdotto nell’agosto 2025, impone agli emittenti di rispettare standard relativi alle riserve a garanzia, al rimborso e alla gestione dei rischi.

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