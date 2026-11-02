L’autorità di regolamentazione dei titoli del New Jersey ha revocato il provvedimento di cessazione e desistenza del 2023 contro il servizio di staking di Coinbase, eliminando un divieto che impediva ai residenti di mettere in staking nuovi fondi sull’exchange per oltre tre anni.

L’avviso del 30 ottobre, firmato dal capo facente funzione del Bureau Keith A. Alt, ha ritirato il provvedimento e la relativa sanzione di 5 milioni di dollari senza pregiudizio e senza una decisione nel merito. La formulazione lascia al Bureau of Securities la facoltà di avviare in futuro una nuova azione esecutiva contro Coinbase.

Coinbase ha reso nota la decisione nel suo documento relativo al terzo trimestre, dichiarando che l’autorità di regolamentazione aveva informato la società il 29 ottobre del piano di revoca. Il CEO Brian Armstrong ha affermato che gli utenti del New Jersey avrebbero riottenuto l’accesso allo staking «molto presto».

California, Maryland, Wisconsin e Washington stanno ancora portando avanti azioni esecutive contro l’exchange per i suoi servizi di staking.

Lo staking consiste nel vincolare criptovalute per contribuire a convalidare le transazioni e proteggere una blockchain in cambio di ricompense. Aziende come Coinbase gestiscono il processo per conto dei clienti e trattengono una quota delle ricompense come commissione.

Gli ultimi Stati a resistere

La California ha guidato la task force di dieci Stati alla base delle azioni del 2023, che riguardavano oltre 600.000 conti detenuti da residenti californiani.

Come il New Jersey, California, Wisconsin e Maryland hanno vietato a Coinbase il nuovo staking mentre i loro procedimenti erano in corso. L’autorità di regolamentazione di Washington consente lo staking, ma il procedimento ancora in corso mira a imporre all’exchange una sanzione di 4 milioni di dollari.

Coinbase stima che gli utenti californiani abbiano perso oltre 89 milioni di dollari in ricompense dallo staking dal 2023, rispetto agli oltre 15 milioni di dollari del New Jersey.

La soluzione federale per le criptovalute si arena prima del voto

La decisione è arrivata prima delle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre, con i mercati predittivi che favoriscono i Democratici nella conquista del controllo del Senato. Una maggioranza democratica porterebbe la senatrice Elizabeth Warren, figura di spicco tra i critici delle criptovalute, in corsa per presiedere la Commissione bancaria del Senato, mentre la senatrice Cynthia Lummis, importante sostenitrice repubblicana del settore, andrà in pensione nel gennaio 2027.

La revoca del New Jersey è avvenuta sotto la governatrice democratica Mikie Sherrill, che, in qualità di membro della Camera, ha votato a favore dei disegni di legge CLARITY e GENIUS. Anche il senatore democratico dello Stato, Cory Booker, ha contribuito a negoziare una legge sulla struttura del mercato, sebbene a settembre si sia opposto all’avanzamento del CLARITY.

Il settore ha cercato di costruire un sostegno trasversale ai partiti in vista delle elezioni di metà mandato. Fairshake e i super PAC affiliati stanno sostenendo 19 repubblicani e 14 democratici nelle elezioni per la Camera, mentre anche Josh Gottheimer del New Jersey ha ricevuto il sostegno dell’industria crypto. Secondo Reuters, il numero di membri del Congresso con una valutazione A da parte del gruppo di advocacy Stand With Crypto è salito a 332, rispetto ai 96 del lancio del gruppo nel 2023.