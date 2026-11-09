Formation Securities, una società di recente costituzione che concede in licenza la tecnologia dell’exchange decentralizzato Orca, ha notificato alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense i piani per lanciare una piattaforma di trading di azioni tokenizzate su Solana all’inizio del 2027.

La società ha dichiarato lunedì che le azioni tokenizzate di Galaxy Digital, Exodus Movement e Forward Industries dovrebbero essere disponibili al lancio. La piattaforma opererebbe nell’ambito dell’esenzione temporanea per l’innovazione della SEC, annunciata a settembre, che consente agli investitori verificati di negoziare determinate azioni quotate negli Stati Uniti 24/7, mantenendo al contempo i diritti di voto, ai dividendi e gli altri diritti degli azionisti.

Si prevede che Superstate e Securitize rendano disponibili azioni tokenizzate sul marketplace, che Formation afferma di voler sviluppare in collaborazione con società quotate. La piattaforma utilizzerebbe la tecnologia degli automated market maker (AMM), consentendo agli investitori di detenere titoli nei propri wallet e di regolare le operazioni on-chain utilizzando stablecoin e altri asset idonei.

Gli agenti di trasferimento tradizionali continuerebbero a mantenere i registri ufficiali degli azionisti, preservando i rapporti diretti delle società con gli azionisti.

Solana è già tra le principali blockchain per le azioni tokenizzate, con un valore di azioni tokenizzate di circa 575 milioni di dollari a lunedì, rispetto ai 747 milioni di dollari su Ethereum e agli 1,7 miliardi di dollari su BNB Chain, secondo i dati di RWA.xyz.

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I piani sulle azioni tokenizzate suscitano preoccupazioni tra gli emittenti

L’approccio di Formation, incentrato sugli emittenti, arriva mentre cresce il dibattito su come le azioni quotate in borsa dovrebbero essere portate on-chain. All’inizio di novembre, più di 50 società si erano opposte alla tokenizzazione delle proprie azioni su OKXICE, una piattaforma proposta sostenuta dall’exchange crypto OKX e da Intercontinental Exchange, la società madre della Borsa di New York.

Nell’ambito dell’esenzione per l’innovazione della SEC, le piattaforme di trading devono informare per iscritto gli emittenti e attendere almeno 30 giorni di calendario prima di negoziare azioni tokenizzate da terze parti non affiliate, dando alle società l’opportunità di opporsi. Nasdaq ha avvertito a settembre che il trading di azioni tokenizzate potrebbe avere conseguenze impreviste sulla liquidità, sulla scoperta dei prezzi e sul valore per gli azionisti nel lungo periodo.

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