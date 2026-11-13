La società di infrastrutture Bitcoin di Adam Back, Blockstream, ha lanciato una nuova soluzione istituzionale per la custodia di asset digitali, sviluppata con il gruppo tecnologico francese Thales, mentre il crittografo promuove sistemi di sicurezza più semplici e offline per proteggere Bitcoin da attacchi informatici sempre più sofisticati.

La soluzione, annunciata venerdì, combina i moduli hardware di sicurezza (HSM) di Thales con la tecnologia Secure Multi-Party Computation (Secure-MPC) di Blockstream, consentendo alle istituzioni di autorizzare le transazioni mantenendo le operazioni crittografiche sensibili all’interno di hardware di sicurezza dedicato, secondo quanto dichiarato dalla società.

A differenza delle implementazioni MPC convenzionali, che possono eseguire parti del processo di firma al di fuori di hardware di sicurezza dedicato, Blockstream ha dichiarato che la sua architettura esegue l’intero protocollo di firma all’interno dell’ambiente protetto degli HSM di Thales.

Il cofondatore e CEO di Blockstream Adam Back, crittografo pioniere il cui sistema Hashcash ha contribuito a gettare le basi del meccanismo di proof-of-work di Bitcoin, ha dichiarato a Cointelegraph che i protocolli MPC convenzionali sono spesso troppo complessi e richiedono una comunicazione eccessiva tra i dispositivi per essere pratici per la conservazione a freddo completamente offline.

«Quando si parla di MPC, si parla di protocolli molto esoterici e complicati, difficili da proteggere e molto interattivi. Quindi non si possono realmente usare in un contesto di conservazione a freddo», ha dichiarato Back.

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Adam Back sostiene la necessità di una custodia Bitcoin più semplice

Back ha indicato l’ hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance come esempio dei rischi che interessano le infrastrutture di custodia connesse a Internet, sostenendo che mantenere offline i dispositivi di firma può contribuire a impedire accessi non autorizzati.

Secondo l’ indagine di Binance, gli aggressori hanno compromesso i dispositivi dei dipendenti e ottenuto credenziali che hanno consentito loro di accedere all’infrastruttura di firma dei wallet dell’exchange.

Se si collega l’attrezzatura a Internet, anche tramite firewall e così via, esiste il rischio di consentire un accesso non autorizzato. Gli hacker possono entrare nella rete, ottenere accesso a credenziali che non dovrebbero avere e così via.

Ha inoltre affermato che l’IA potrebbe rendere più difficili da gestire le sfide di sicurezza esistenti, in particolare aiutando gli aggressori a scoprire difetti sottili nelle implementazioni MPC complesse.

«Le IA possono aiutare gli aggressori a trovare piccoli errori di implementazione e cose del genere, che potrebbero non essere evidenti», ha dichiarato.

Alla domanda se il più ampio settore della custodia avrebbe adottato modelli di sicurezza offline simili, Back ha dichiarato di sperarlo, sostenendo che le istituzioni dovrebbero «adattarsi all’ambiente» trasferendo gli asset nella conservazione a freddo per ridurre l’esposizione a potenziali attacchi assistiti dall’IA.

«La complessità è nemica della sicurezza. E tornare alle basi è la risposta: basta conservarli a freddo», ha aggiunto Back.

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