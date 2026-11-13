Le 10 maggiori società con riserve di Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET
Nel trimestre Metaplanet ha contratto prestiti garantiti dalle proprie partecipazioni in Bitcoin, aumentando l’importo dovuto nell’ambito della linea di credito a 649,5 milioni di dollari alla fine di settembre, rispetto ai 414 milioni di dollari alla fine di giugno.
La società ha dichiarato di aver finanziato gli acquisti di Bitcoin dal secondo trimestre in poi con denaro preso a prestito nell’ambito della linea di credito, proventi dalla vendita di obbligazioni e dall’esercizio dei diritti di acquisizione di azioni, nonché con i ricavi della propria attività di opzioni su Bitcoin.
Gli oneri per interessi di Metaplanet sono aumentati del 56% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1,36 miliardi di yen (8,5 milioni di dollari). Alla fine di settembre, i prestiti a breve termine e le obbligazioni da pagare ammontavano complessivamente a 110,5 miliardi di yen (691 milioni di dollari).
Nei nove mesi fino a settembre, i ricavi sono aumentati del 30,5%, raggiungendo 5,9 miliardi di yen (36,9 milioni di dollari), mentre l’utile operativo è cresciuto del 26,5%, arrivando a 3,48 miliardi di yen (21,8 milioni di dollari). La società ha ridotto la previsione dei ricavi per l’intero anno da 16 miliardi di yen (100 milioni di dollari) a 6,5 miliardi di yen (40,6 milioni di dollari).
Articolo correlato: Metaplanet acquisirà una partecipazione del 93,7% in Super League attraverso un’operazione da 2.100 BTC
Gli utili di Metaplanet arrivano mentre le società con riserve di Bitcoin subiscono una pressione crescente dovuta alle prossime esclusioni dagli indici azionari e al calo dei prezzi di Bitcoin.
Il fornitore di indici MSCI ha confermato mercoledì che Strategy, Metaplanet e Upexi saranno escluse dai suoi indici azionari alla chiusura dei mercati del 30 novembre, inducendo potenzialmente i fondi che replicano tali benchmark a vendere le azioni. In precedenza, JPMorgan aveva stimato che l’esclusione di Strategy avrebbe potuto generare una pressione di vendita di circa 2,8 miliardi di dollari da parte dei fondi collegati a MSCI.
Venerdì Bitcoin è sceso sotto i 70.000 dollari e alle 16:51 UTC veniva scambiato intorno ai 68.600 dollari, in calo di circa il 9% nella settimana precedente, secondo i dati di CoinGecko.
Rivista: Gli hacker nordcoreani si uniscono alle trincee delle memecoin, mentre xStocks aggiunge azioni di Hong Kong: Asia Express