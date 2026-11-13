Metaplanet è passata a una perdita netta di 170 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2026, penalizzata dal calo del valore delle sue partecipazioni in Bitcoin e dalla perdita sulla vendita di 10.000 monete, volta a dimostrare la sua capacità di raccogliere liquidità.

La società giapponese, il secondo maggiore detentore aziendale di Bitcoin (BTC) quotato in borsa al mondo, ha registrato una perdita netta di 27,16 miliardi di yen (circa 170 milioni di dollari), rispetto a un utile di 13,53 miliardi di yen (84,6 milioni di dollari) nello stesso periodo dell’anno scorso. Una perdita di 19,17 miliardi di yen (119,8 milioni di dollari) sulla vendita di Bitcoin e una perdita di 8,04 miliardi di yen (50,3 milioni di dollari) dovuta al calo del valore delle sue partecipazioni in Bitcoin hanno superato i guadagni dell’attività operativa.

Nel trimestre, Metaplanet ha venduto i 10.000 BTC per 124,7 miliardi di yen e ha detenuto temporaneamente i proventi in contanti, stablecoin e altre attività liquide. Ha poi speso 149,9 miliardi di yen per acquistare 11.000 BTC, pagando in media il 9,3% in più per moneta. La società ha dichiarato che la vendita mirava a dimostrare alle agenzie di rating e agli investitori obbligazionari di poter convertire i propri Bitcoin in contanti per far fronte agli obblighi di finanziamento. Alla fine di settembre, le partecipazioni erano aumentate di 1.000 monete nette, arrivando a 44.000 BTC.





Le 10 maggiori società con riserve di Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET





Nel trimestre Metaplanet ha contratto prestiti garantiti dalle proprie partecipazioni in Bitcoin, aumentando l’importo dovuto nell’ambito della linea di credito a 649,5 milioni di dollari alla fine di settembre, rispetto ai 414 milioni di dollari alla fine di giugno.

La società ha dichiarato di aver finanziato gli acquisti di Bitcoin dal secondo trimestre in poi con denaro preso a prestito nell’ambito della linea di credito, proventi dalla vendita di obbligazioni e dall’esercizio dei diritti di acquisizione di azioni, nonché con i ricavi della propria attività di opzioni su Bitcoin.

Gli oneri per interessi di Metaplanet sono aumentati del 56% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1,36 miliardi di yen (8,5 milioni di dollari). Alla fine di settembre, i prestiti a breve termine e le obbligazioni da pagare ammontavano complessivamente a 110,5 miliardi di yen (691 milioni di dollari).

Nei nove mesi fino a settembre, i ricavi sono aumentati del 30,5%, raggiungendo 5,9 miliardi di yen (36,9 milioni di dollari), mentre l’utile operativo è cresciuto del 26,5%, arrivando a 3,48 miliardi di yen (21,8 milioni di dollari). La società ha ridotto la previsione dei ricavi per l’intero anno da 16 miliardi di yen (100 milioni di dollari) a 6,5 miliardi di yen (40,6 milioni di dollari).

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Le società con riserve di Bitcoin subiscono la pressione del calo dei prezzi e delle esclusioni dagli indici

Gli utili di Metaplanet arrivano mentre le società con riserve di Bitcoin subiscono una pressione crescente dovuta alle prossime esclusioni dagli indici azionari e al calo dei prezzi di Bitcoin.

Il fornitore di indici MSCI ha confermato mercoledì che Strategy, Metaplanet e Upexi saranno escluse dai suoi indici azionari alla chiusura dei mercati del 30 novembre, inducendo potenzialmente i fondi che replicano tali benchmark a vendere le azioni. In precedenza, JPMorgan aveva stimato che l’esclusione di Strategy avrebbe potuto generare una pressione di vendita di circa 2,8 miliardi di dollari da parte dei fondi collegati a MSCI.

Venerdì Bitcoin è sceso sotto i 70.000 dollari e alle 16:51 UTC veniva scambiato intorno ai 68.600 dollari, in calo di circa il 9% nella settimana precedente, secondo i dati di CoinGecko.

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