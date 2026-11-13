Venerdì OpenAI ha presentato una nuova funzione che consente agli agenti IA di effettuare acquisti per conto degli utenti direttamente all'interno di ChatGPT attraverso le reti di pagamento esistenti, in collaborazione con American Express, Mastercard e Visa.

Il portafoglio consente agli utenti di autorizzare le transazioni tramite verifica biometrica, come il riconoscimento facciale o le impronte digitali. Le reti di pagamento generano credenziali della carta tokenizzate per ogni acquisto approvato, impedendo ai commercianti e agli agenti IA di accedere agli effettivi dati della carta degli utenti, ha dichiarato la società.

Il servizio viene distribuito agli abbonati ChatGPT Pro negli Stati Uniti, con carte idonee emesse nel Paese. OpenAI ha dichiarato di voler supportare infine acquisti entro limiti di spesa preimpostati e altre restrizioni, senza richiedere l'approvazione per ogni transazione.

Il lancio arriva mentre le aziende di IA cercano di andare oltre le raccomandazioni di prodotti, passando all'esecuzione delle transazioni e modificando potenzialmente il modo in cui i consumatori interagiscono con i commercianti online. OpenAI ha dichiarato di collaborare con elaboratori di pagamento e società di prevenzione delle frodi per supportare gli acquisti tramite IA attraverso i sistemi di checkout esistenti.

OpenAI si aggiunge a un numero crescente di aziende che sviluppano sistemi di pagamento per gli agenti IA. Google ha introdotto il suo Agent Payments Protocol nel 2025, mentre Visa e Mastercard hanno lanciato iniziative per supportare le transazioni avviate dall'IA.

Anche le aziende crypto stanno sviluppando infrastrutture di pagamento per gli agenti IA. Coinbase ha introdotto il suo protocollo x402 nel 2025, consentendo pagamenti autonomi in stablecoin per i servizi digitali, mentre Circle ha lanciato il suo Agent Stack a maggio, permettendo agli agenti di detenere e spendere USDC entro limiti predefiniti. Crossmint, che fornisce infrastrutture per stablecoin, ha adottato un approccio diverso, combinando portafogli in stablecoin con i circuiti tradizionali delle carte.

Secondo un rapporto di Juniper Research pubblicato ad aprile, il valore globale delle transazioni del commercio agentico dovrebbe raggiungere 1.500 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto agli 8 miliardi di dollari stimati nel 2026.

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