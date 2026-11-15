Secondo quanto riferito, Jensen Huang starebbe valutando il ritorno come CEO di Nvidia, appena pochi giorni dopo essersi dimesso dall’azienda in seguito a notizie su relazioni con una presunta spia cinese e con una subordinata.

Huang ha discusso con persone di fiducia della possibilità di tornare in Nvidia, secondo il Financial Times, che cita diverse persone informate sui fatti. Una fonte ha detto al FT che stavano allestendo una “war room” di dirigenti della Silicon Valley per fare pressione a favore del ritorno del capo di Nvidia e cercavano di ottenere il sostegno della Casa Bianca.

«Tutti quelli che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori di frontiera, amano Jensen», hanno dichiarato.

Nel frattempo, una campagna pubblica chiamata «Bring Jensen Back» ha raccolto più di 161.000 firme, secondo i suoi organizzatori, che annoverano tra i suoi sostenitori Elon Musk e il CEO di Epic Games Tim Sweeney. Il sito web della campagna afferma inoltre di avere oltre 9.000 firme di dipendenti attuali ed ex dipendenti di Nvidia.

La spinta per il suo ritorno contrasta con gli appelli a una nuova leadership per il produttore di chip per l’IA e coincide con un’indagine indipendente del consiglio di amministrazione e con l’attenzione rivolta alle sue vendite di chip alla Cina.

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Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent domenica ha chiesto una “svolta radicale” nella leadership di Nvidia, esortando l’azienda ad assumere un CEO esterno, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito giovedì che l’ex CEO di Apple Tim Cook assumesse l’incarico.

Nvidia ha annunciato le dimissioni di Huang in seguito a notizie su presunte relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna che, secondo quanto riferito, funzionari dell’intelligence statunitense sospettavano avesse legami con l’intelligence cinese.

La controversia ha inoltre sollevato interrogativi sulla conformità di Nvidia alle restrizioni statunitensi sulle vendite di chip per l’IA, in particolare riguardo a clienti in Asia potenzialmente legati alla Cina.

Le azioni di Nvidia sono scese fino al 14% giovedì, prima di recuperare e chiudere in calo del 4,3%, evidenziando l’incertezza degli investitori sul futuro della leadership del produttore di chip per l’IA.

Cointelegraph ha contattato Nvidia per un commento.

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