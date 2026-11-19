L’aggiornamento Glamsterdam di Ethereum potrebbe essere rinviato fino a maggio 2027 se gli sviluppatori decidessero di modificarne le specifiche per affrontare i problemi di compatibilità degli smart contract, secondo quanto emerso dalle discussioni durante la riunione di giovedì degli All Core Developers.

Glamsterdam è un hard fork pianificato di Ethereum, volto ad aumentare la capacità e l’efficienza della rete. Tuttavia, a ottobre la società di sicurezza blockchain ChainSecurity ha avvertito che le modifiche proposte ai prezzi del gas di Ethereum potrebbero compromettere gli smart contract esistenti ed eventualmente esporli a exploit, spingendo gli sviluppatori a rinviare l’hard fork della testnet Hoodi, inizialmente previsto per il 26 ottobre.

Le preoccupazioni riguardano le proposte di riprezzamento del gas EIP-8037 e EIP-8038. A ottobre, i ricercatori hanno individuato 13 esempi reali di contratti potenzialmente interessati, mentre un’indagine di novembre ha esaminato otto invarianti degli smart contract che potrebbero essere compromessi dall’aggiornamento.

Durante la riunione di giovedì, gli sviluppatori hanno dichiarato che la Ethereum Foundation, ChainSecurity e la società di sicurezza Dedaub avevano contattato complessivamente almeno 50 aziende interessate. Tre progetti sono stati classificati ad alto impatto, con correzioni completate o previste entro metà dicembre, mentre i progetti a medio impatto hanno indicato scadenze che si estendono fino al 10 gennaio.

Gli sviluppatori hanno discusso se mantenere le specifiche attuali di Glamsterdam o modificarle per ridurre i rischi di compatibilità, poiché modifiche pensate per proteggere alcuni contratti potrebbero comprometterne altri.

«Ogni modifica alle specifiche potrebbe, ancora una volta, compromettere nuovi invarianti di cui non siamo ancora consapevoli», ha avvertito uno sviluppatore durante la riunione.

Con le specifiche attuali, l’attivazione sulla mainnet potrebbe avvenire già a metà gennaio 2027. Tuttavia, attendere gennaio per decidere potrebbe spostare l’attivazione alla fine di febbraio o all’inizio di marzo, oppure ad aprile o maggio se venissero adottate modifiche; non è stata ancora presa alcuna decisione.

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Ethereum valuta di accelerare la sicurezza post-quantistica

Separatamente, il prossimo hard fork pianificato di Ethereum, Hegotá, potrebbe vedere il proprio ambito ridotto mentre la rete cerca di accelerare la transizione alla crittografia post-quantistica.

Durante la riunione, gli sviluppatori hanno valutato di rinviare alcune Ethereum Improvement Proposal per dare priorità alle funzionalità post-quantistiche, sebbene diversi partecipanti abbiano sostenuto che ridurre l’ambito dell’aggiornamento offrirebbe pochi vantaggi se non accorciasse anche i tempi di implementazione.

Gli sviluppatori hanno inoltre sollevato preoccupazioni di compatibilità riguardo a EIP-8151, una proposta progettata per proteggere gli account che migrano alla sicurezza post-quantistica. Una revisione preliminare ha individuato un numero potenzialmente elevato di smart contract esistenti che potrebbero essere interessati dalle modifiche, complicando l’inclusione della proposta in Hegotá.

Non è stata presa alcuna decisione sull’ambito di Hegotá; i team dei client dovrebbero presentare le proprie posizioni prima di ulteriori discussioni tra due settimane.

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