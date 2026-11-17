Il colosso bancario Goldman Sachs ha dichiarato partecipazioni per 1,22 miliardi di dollari in ETF su Ether negoziati in borsa alla fine di settembre, in aumento rispetto ai 211,6 milioni di dollari di tre mesi prima, dopo aver incrementato le posizioni in diversi fondi durante il terzo trimestre.

La banca ha aumentato del 352% le proprie partecipazioni nell’iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) di BlackRock, portandole a 29,96 milioni di quote, per un valore di 602,9 milioni di dollari, secondo il deposito del modulo 13F relativo al terzo trimestre presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

La società ha inoltre modificato le proprie partecipazioni negli ETF su Bitcoin, riducendo la posizione nel fondo Bitcoin di BlackRock (BTC) e aumentando al contempo quella nell’ETF concorrente di Fidelity.

L’aumento ha coinciso con un trimestre positivo per Ether (ETH), che nel terzo trimestre è aumentato di quasi il 71%, secondo CoinGlass. Gli ETF spot statunitensi su Ether hanno attirato afflussi netti per oltre 3 miliardi di dollari, il loro trimestre più forte del 2026, secondo SoSoValue.

Goldman Sachs aumenta le partecipazioni negli ETF su Ether

L’ETHA di BlackRock non è stato l’unico ETF su Ether in cui Goldman Sachs ha aumentato le proprie partecipazioni durante il terzo trimestre.

La banca ha inoltre aumentato del 180% le proprie partecipazioni nel Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH), portandole a 5,68 milioni di quote e facendo salire il valore dichiarato della posizione da 30,5 milioni di dollari nel secondo trimestre a 144,9 milioni di dollari.

Le proprie partecipazioni nell’iShares Staked Ethereum ETF (ETHB) di BlackRock sono aumentate del 62%, raggiungendo 8,18 milioni di quote, per un valore di 281 milioni di dollari, rispetto ai 102,3 milioni di dollari del trimestre precedente.

Goldman ha inoltre dichiarato altre quattro posizioni in ETF su Ether, per un valore complessivo di 195,4 milioni di dollari, guidate dai 169,6 milioni di dollari nel Fidelity Ethereum Fund (FETH).

Comprese le nuove posizioni, le partecipazioni dichiarate di Goldman negli ETF su Ether hanno raggiunto circa 1,22 miliardi di dollari alla fine del terzo trimestre, rispetto ai 211,6 milioni di dollari del secondo trimestre.

Goldman modifica le partecipazioni negli ETF su Bitcoin mentre Wells Fargo raddoppia la posizione

Goldman ha ridotto le proprie partecipazioni in IBIT di circa 792.000 quote, portandole a 16,44 milioni, sebbene il valore dichiarato della posizione sia aumentato del 36%, raggiungendo 778,3 milioni di dollari, poiché il prezzo di IBIT è aumentato del 42% nel corso del trimestre.

Nel frattempo, le proprie partecipazioni in FBTC sono aumentate di oltre 50 volte, passando da 105.840 quote a 5,48 milioni, portando il loro valore dichiarato da appena 5,4 milioni a 397,9 milioni di dollari.

Camran Khosravi, analista di ricerca presso il gestore patrimoniale globale Bitwise, ha dichiarato a Cointelegraph che i market maker come Jane Street possono spostarsi tra gli ETF su Bitcoin per soddisfare la domanda dei clienti e coprire le posizioni in opzioni, senza necessariamente modificare la loro esposizione complessiva a Bitcoin.

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«I depositi 13F possono far sembrare l’attività ordinaria di market making una grande scommessa su un singolo fondo», ha dichiarato Khosravi, osservando che le comunicazioni omettono le posizioni short e altri strumenti che possono compensare le partecipazioni dichiarate.

Mentre Goldman ha ridotto le proprie quote di IBIT, Wells Fargo ha più che raddoppiato le partecipazioni nell’ETF su Bitcoin di BlackRock. Il deposito della banca relativo al terzo trimestre ha mostrato che la sua posizione in IBIT è aumentata del 103%, raggiungendo 49,58 milioni di quote, per un valore di circa 2,35 miliardi di dollari, mentre le sue partecipazioni in ETHA sono aumentate del 125%, arrivando a 22 milioni di quote.

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