Coinbase e Broadridge hanno proposto lunedì uno standard tecnico che consentirebbe ai portafogli digitali di trovare e visualizzare gli avvisi per gli azionisti collegati alle azioni tokenizzate.

Lo standard Onchain Rights, sviluppato congiuntamente, fornirebbe a emittenti, custodi e fornitori di portafogli un formato condiviso per le comunicazioni relative a dividendi, assemblee degli azionisti e altre operazioni societarie. Broadridge ha annunciato separatamente un servizio dati di supporto, noto come oracolo, destinato ad aiutare le aziende partecipanti a documentare la distribuzione di tali avvisi.

La documentazione tecnica della proposta descrive un annuncio on-chain che collega un token a un documento societario standardizzato. Un avviso relativo a un dividendo, per esempio, potrebbe specificare la data, i termini del pagamento e le eventuali opzioni disponibili per i detentori. I portafogli compatibili potrebbero quindi visualizzare gli avvisi di diversi emittenti utilizzando lo stesso formato, riducendo la necessità di molteplici altre integrazioni.

«Lo standard proposto è un quadro di comunicazione; di per sé non crea diritti degli azionisti», ha dichiarato a Cointelegraph Mark Nichols, co-presidente degli asset digitali di Broadridge.

Nichols ha affermato che l’implementazione dipenderebbe dalla struttura sottostante di ciascun titolo tokenizzato, incluso il fatto che i detentori dispongano di diritti diretti degli azionisti.

Le società hanno dichiarato di aver sottoposto la proposta a revisione come Ethereum Improvement Proposal. Non hanno indicato altri soggetti che abbiano adottato lo standard né fornito un calendario per l’implementazione.

Broadridge ha lanciato la sua piattaforma on-chain per la governance degli azionisti ad aprile, indicando Galaxy come utente previsto per la sua assemblea degli azionisti di maggio. La piattaforma integra il sistema ProxyVote di Broadridge con i portafogli digitali, consentendo agli investitori di ricevere i materiali per gli azionisti, confermare le partecipazioni e presentare voti, mentre i registri di voto vengono conservati su una blockchain basata su Avalanche.

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