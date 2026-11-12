Il gruppo di ricerca su Ethereum Ethlabs ha dichiarato mercoledì che ritirerà dalla prevista versione Hegotá la sua proposta per accelerare la produzione dei blocchi della rete, esortando gli sviluppatori principali a preparare la rete agli attacchi quantistici entro il 2027.

Mercoledì, il gruppo ha delineato “pqai27”, una roadmap proposta che mira a proteggere Ethereum dalle minacce del calcolo quantistico e dell’intelligenza artificiale sempre più capace. Ha affermato che gli aggiornamenti non correlati dovrebbero essere riconsiderati.

In precedenza Ethlabs aveva sostenuto la proposta di miglioramento di Ethereum (Ethereum Improvement Proposal, EIP)-8198, nota come Quick Slots, che inizialmente ridurrebbe la durata degli slot di Ethereum da 12 a 10 secondi. Il gruppo ha dichiarato che riorienterà le risorse verso pqai27, ma continuerà a perseguire slot più rapidi nel 2028.

Per Hegotá, Ethlabs ha affermato che FOCIL, una funzionalità prevista per la resistenza alla censura, dovrebbe procedere solo se non mette a rischio la preparazione quantistica. Il gruppo ha definito le Frame Transactions, che consentirebbero un’autenticazione degli account più flessibile, centrali per la transizione proposta.

Ha affermato che Glamsterdam, l’upgrade precedente a Hegotá, dovrebbe procedere come previsto.

Gli sviluppatori principali di Ethereum non hanno approvato la proposta. La roadmap pubblicata dalla Ethereum Foundation indica ancora dicembre 2029 come obiettivo per la resistenza quantistica. Al Devcon, il ricercatore Justin Drake ha dichiarato di sperare di completare la transizione nel 2028.

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