Gli sviluppatori di Ethereum non effettueranno il fork di Glamsterdam su Hoodi finché non saranno risolti i rischi per gli smart contract

Gli sviluppatori principali di Ethereum hanno rinviato l’implementazione dell’upgrade Glamsterdam sulla testnet Hoodi finché non saranno risolti i problemi di sicurezza legati a otto invarianti degli smart contract.

Alcuni progetti Ethereum esistenti si basano sull’ipotesi che determinate operazioni avrebbero un costo specifico in gas; tale ipotesi verrebbe invalidata dagli EIP-8037 ed EIP-8038 di Glamsterdam, poiché modificano il modo in cui il gas viene addebitato per alcune operazioni, ha dichiarato la Ethereum Foundation in un post pubblicato venerdì sul suo blog.

La decisione è arrivata dopo un report del 13 ottobre di ChainSecurity, società di audit degli smart contract, secondo cui le due Ethereum Improvement Proposal (EIP) potrebbero compromettere gli smart contract che si basano su ipotesi fisse relative al gas quando le chiamate esterne falliscono.

Il rinvio del fork della testnet Hoodi concede agli sviluppatori più tempo per individuare potenziali problemi degli smart contract e determinare se siano necessarie modifiche prima che Glamsterdam prosegua verso il deployment sulla mainnet. Il fork di Hoodi non procederà finché i problemi non saranno risolti, ha aggiunto la Ethereum Foundation nel suo post.

L’upgrade Glamsterdam di Ethereum è entrato in funzione sulla testnet Sepolia il 6 ottobre, in una delle sue prove generali principali finali. L’upgrade mira a portare avanti la roadmap di scaling del layer 1 di Ethereum attraverso la separazione integrata tra proponenti e costruttori, liste di accesso a livello di blocco e modifiche ai prezzi del gas che riflettano meglio il costo dell’esecuzione, ha annunciato la Ethereum Foundation in un post del blog del 28 settembre.

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